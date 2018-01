Co říkáte na slova Miloše Zemana, že spojování migrace s vaší osobou je logické a oprávněné, protože jste loni v létě řekl, že z bezpečnostního hlediska by nebyl problém přijmout 2600 prověřených uprchlíků?

Spojovat migraci můžeme stejně tak s Milošem Zemanem, když o ní neustále hovoří. Horší je, že víc mluví, než dělá.

Mohl byste ujasnit, jak se na přijímání uprchlíků z jiných zemí EU díváte dnes?

Já jsem nikdy neřekl, že tyto lidi máme přijmout! A už vůbec ne na základě rozhodnutí zvenčí – o tom, koho chceme na své území, musíme rozhodovat my sami.

Jen trvám na tom, že jsme dostatečně silná země, že máme dostatečně silnou bezpečnostní i administrativní kapacitu – to se ostatně ukázalo i za vlády premiéra Zemana a v 90. letech, kdy k nám přicházelo imigrantů podstatně víc.

Souhlasíte s rozhodnutím Sněmovny nabádajícím vládu, aby striktně odmítla dohodu v EU o novém způsobu přerozdělování, tzv. Dublin IV?

Absolutně odmítám řešit migraci tím, že se většina členských států rozhodne přerozdělovat migranty proti vůli některých zemí. Vláda by měla vyjednávat, připravit správné argumenty a hledat spojence, aby k tomu nemohlo dojít. Má na to nejméně půl roku. Nelze připustit, aby kdokoli jiný rozhodoval o tom, koho Česká republika přijme na své území.

Neměla by vláda na jednání EU přijít se svým řešením, jak pomoci zemím, které se s uprchlíky nejvíce potýkají?

To je součást té správné argumentace. Když říkáme A, bylo by správné mít představu i o B. Svého času to byl nápad uzavřít dohodu s Tureckem, která jistě není ideální, ale pomohla největší nápor eliminovat. Podobné možnosti existují. Chce to chtít. A jít za tím. Jezdit pořád do Pekingu nebo do Moskvy, tam nám s migrací opravdu nepomůžou. Vláda by měla postupovat praktičtěji a já jí v tom rád budu pomáhat.