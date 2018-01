„Hnutí ANO si převzalo naše body a premiér nám sdělil, že si body zanalyzují a dají nám vědět. Mám dojem, že by hnutí ANO mohlo prosazovat naše politické body a že je ochotno se s tím bavit,” řekl po jednání Okamura.

SPD by o vládní spolupráci v případě plnění programových bodů uvažovala. Na jednání šel Okamura s předsedou poslanců Radimem Fialou s 34 body, z čehož 22 bylo prioritních.

Mezi nimi jsou například hmotná odpovědnost politiků, soudců a státních zástupců, odvolatelnost politiků, zákon o referendu, včetně referenda o členství v EU, zákaz propagace nenávistných ideologií, nulová tolerance nezákonné migrace nebo problematika zvyšování důchodů.

Podle dřívějších vyjádření premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše by však hnutí ANO s SPD do vlády nešlo.

ANO podmínky SPD posoudí



Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) po jednání řekl, že programové body prozkoumá jejich expertní tým. Případnou spolupráci s hnutím SPD nepotvrdil, ale ani nevyloučil.

„Jednání bylo velmi věcné, bez zbytečně vyhrocených emocí, a to je vždy příjemné osvěžení. Body musí posoudit naše programové týmy a budou se bavit o prioritách, jak moc jsou implementární k našim programům,“ řekl po jednání novinářům Richard Brabec.

Hnutí ANO si podle Brabce dokáže představit, že přistoupí na většinu bodů z programu SPD. Největší problém je podle ministra životního prostředí u bodu o referendum o vystoupení z Evropské unie, které hnutí ANO nechce.

SPD měla již dříve návrhy rovněž na personální změny. Okamurovi vadí například ministryně obrany Karla Šlechtová či ministr dopravy Dan Ťok. „Paní ministryně Šlechtová není odborníkem na obranu,“ tvrdí Okamura. Šlechtová dříve Okamurovo hnutí označila za fašistické uskupení.

Okamura také ocenil, že vláda dala ve středu neutrální stanovisko k návrhu SPD na zavedení obecného referenda.

Současné menšinové jednobarevné vládě Andreje Babiše Okamurovo hnutí ve Sněmovně tento týden ale důvěru nevyjádřilo. „My nemůžeme podporovat vládu, když hnutí ANO říká, že s námi vládnout nechce, ani neřeklo pořádně důvod, proč,” doplnil.

Již ve středu o nové vládě společně vyjednávali ČSSD a ANO. Sociální demokraté si umí představit, že by s ANO do koalice šli, v kabinetu by však nesměl sedět Andrej Babiš a považují středeční jednání za první vážnou debatu. [celá zpráva]