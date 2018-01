Vondráček upřesnil, že mu při setkání u korunovačních klenotů kancléř Vratislav Mynář sdělil, že se oběd nebude konat z časových důvodů. Štěch odmítl nabídnutý termín před druhým kolem prezidentské volby, aby oběd nebyl vnímán jako součást kampaně.

Štěch je se Zemanem na kordy již delší dobu. K rozkolu mezi oběma politiky došlo po květnové demisi-nedemisi tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Prezidentovo chování tehdy Štěch kritizoval, oba se názorově střetli i během oslav 28. října. Na to konto Štěch podle svých slov nedostal pozvání na několik akcí včetně jmenování Babišovy vlády.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Možná je z mých reakcí zřejmé, koho volit nebudu. Ale koho budu volit, neřeknu. A to proto, že ten, kdo vyhraje, bude skládat do rukou předsedy Senátu slib, takže by to nebylo vhodné,“ řekl šéf Senátu Právu před prvním kolem.

Tradiční novoroční oběd Zemana s premiérem se konal jako obvykle. Prezidentský pár přivítal v Lánech Andreje Babiše s manželkou 2. ledna. [celá zpráva]