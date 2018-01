Horáček pro Drahošovu podporu udělá, co bude v jeho silách, řekl po vyhlášení předběžných výsledků voleb novinářům. Z politiky se však hodlá textař a bývalý majitel Fortuny stáhnout.

„Jsem rád, že současný prezident nevyhraje v prvním kole. Ve druhém podpořím toho, kdo se do toho druhého kola dostane. Podpořím ho jednoznačně, vykonám, co bude v mých silách,“ sdělil novinářům Horáček. Na dotaz, zda by se podpora týkala Jiřího Drahoše, odpověděl Horáček, že samozřejmě. „Nabídnu prostor na billboardech, které jsem koupil, abych ukázal, že to myslím vážně,“ uvedl.

Ačkoliv nepostoupil do druhého kola, volby hodnotí pozitivně. „Volby přinesly kultivovanější debatu. Mezi těmi, kteří do debat chodili, se nám podařilo nastavit novou laťku, která troufám si říct, že v české politice a kultuře zůstane,“ řekl Horáček. Do kampaně vložil kolem 30 miliónů korun, peněz však nelituje. „Součástí jakékoliv hry je vždy možnost výhry i prohry. Důležité je hrát,” uzavřel.

Topolánek: Drahoš je dobrá volba