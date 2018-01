Kandidovat bude na mimořádném sjezdu 18. února i místopředseda Jan Hamáček, zváží to úřadující šéf Milan Chovanec a šéf jihočeské ČSSD Jiří Zimola. Ve vedení chce usednout také šéf oranžové odnože Idealisté Radim Hejduk. O post statutárního místopředsedy zabojuje Roman Onderka.

Množit se začali i kandidáti na řadové místopředsedy. Nominace přijali jihočeský poslanec Ondřej Veselý, Zimola, ústecký poslanec Jaroslav Foldyna či pardubický hejtman Martin Netolický.

Stranu chce Staněk vyzývat k jednotě a komunikaci. „Nechci říct, že jsem nová tvář, ale nejsem úplně spojen s minulými dobami. Byť jsem už od roku 2015 členem předsednictva, tak jsem nebyl v nejužším vedení, nicméně znalost fungování ČSSD z pozice člena předsednictva mám,“ uvedl.

Bývalý šéf vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík

Věří, že by rozdělenou partaj mohl stmelit, neřadí se prý totiž do žádného z jejích proudů. Zároveň by za jasných podmínek podpořil jednání ČSSD o vládě, aby strana mohla navázat na práci kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Jasnou podporu má Onderka

Zatímco Chovanec čeká na podporu členské základny, Zimola na to, zda policie do mimořádného sjezdu 18. února uzavře vyšetřování jeho kauzy koupě chalupy na Lipně. „Nominace z okresů jsou spontánní a vychází od mých kolegů. Všimněte si, že jsou do vedení strany, nikoliv na konkrétní post, což také odpovídá mému prohlášení a případnému souhlasu,“ napsal Právu Zimola.

Ten získal již řadu nominací, zajímavostí však je, že jej jako šéfa jihočeské ČSSD nepodpořili kolegové z Písku.

Do souboje o křeslo místopředsedy vysílají Jihočeši také nového poslance a bývalého starostu Písku Ondřeje Veselého. Od svých brněnských kolegů se dočkal jasné podpory Onderka, podpořilo ho 214 z 217 účastníků okresní konference.

ČSSD je nad propastí. Buďto přijme tento program, nebo se bude potácet kolem pěti procent Radim Hejduk, ČSSD

Do vedení ČSSD chce také sedmadvacetiletý Hejduk. „ČSSD potřebuje energii, novou krev. Potřebuje i zariskovat a oslovit mimo tradiční elektorát i mladé lidi, protože jen tak neztratí kontakt s dobou. Zkrátka chci stmelit generace,“ sdělil Hejduk.

Straníkům předkládá svůj program Nebát se 21. století!, v němž zdůrazňuje nutnost změn ve vzdělávání, digitalizaci ve fungování státu, podporu malým a středním podnikům a posilování demokracie.

„ČSSD je nad propastí. Buďto přijme tento program, nebo se bude potácet kolem pěti procent. Záchrana tak důležité strany proběhne jedině úplným restartem – novými tvářemi a novým směřováním a programem, který nebude připomínat nákupní seznam,“ dodal Hejduk.

O podporu na šéfa strany hodlá na krajských konferencích požádat zastupitel a ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl (38). Ačkoliv jej kromě regionálních kolegů dosud zná málokdo, nepovažuje to za předem prohraný boj. Pokud nominace nezíská, zkusí to přímo na sjezdu.

Odpověď na všechny nabídky hnutí ANO je jednoznačné ne Jan Jukl, zastupitel Poličky za ČSSD



„Soc. dem. musí sladit obsah a formu. Podle mě by mělo všechny sféry politiky prostupovat téma rodiny jako základní jednotky, na níž se dá vybudovat sebevědomý stát. Rodinná politika s dostupným bydlením pro každého a intenzivní důraz na vzdělávání a průmysl 4.0 by měl být obsah, na který by se měli odborníci ČSSD zaměřit,“ řekl Právu.

Jukl, který je v ČSSD čtyři roky a splňuje tedy podmínku stanov pro kandidaturu do vedení, by zároveň chtěl zjednodušit proces přijímání nových členů. Jasno má v postoji k hnutí ANO. „První a nejdůležitější věcí, kterou musí moderní, reformovatelná ČSSD udělat, je razantně se odstřihnout od způsobu politiky, který tady sama posledních 20 let pomáhala budovat. Té politiky, kterou ovládl manažer Babiš stejně predátorsky, jako své podniky,“ prohlásil.

„Proto si myslím, že odpověď na všechny nabídky hnutí ANO je jednoznačné ne,“ dodal.