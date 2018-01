Záviset to bude zejména na nerozhodnutých voličích, kterých je 17 procent.

Agentura mezi respondenty, kteří nevyloučili svou účast u voleb, zjišťovala, kterého z kandidátů by ve druhém kole podpořili. Vycházela přitom z předpokladu, že Zeman bude jedním z postupujících.

„Nejaktuálnější data naznačují, že velkou šanci porazit současného prezidenta má Jiří Drahoš, ale není jediný, protože v případě příklonu větší části nerozhodných voličů by mohli triumfovat i Michal Horáček, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer,” uvedla agentura.

Zeman by v souboji s Drahošem mohl získat 42 procent hlasů, zatímco bývalý předseda Akademie věd ČR by oslovil 48 procent lidí. Zbytek neví. Proti Horáčkovi by Zeman bral 46 procent hlasů, zatímco textaře a podnikatele by volilo 44 procent lidí. Proti Pavlu Fischerovi by Zemana preferovalo 47 procent dotázaných, jeho protikandidáta 39 procent. Proti Hilšerovi by prezident měl 46 procent hlasů, zatímco mladého lékaře by volilo 41 procent dotázaných.

Výrazně navrch by měl Zeman podle průzkumu pouze v okamžiku, kdy by se do druhého kola dostal spolu s ním Mirek Topolánek. Zemanovi by v takovém případě dalo hlas 56 procent lidí, zatímco expremiér by bral pouze 29 procent hlasů.

Hypotetické duely ve druhém kole prezidentské volby (v procentech) Zeman neví protikandidát Zeman vs. Drahoš

42 10

48

Zeman vs. Horáček 46 10

44

Zeman vs. Fischer

47 14

39

Zeman vs. Topolánek

56 13

29

Zeman vs. Hilšer

46 13

41

Zeman vs. Kulhánek

49 16

35

Zeman vs. Hynek

49 18

34

Zeman vs. Hannig

51 21

28

zdroj: STEM/MARK



Při střetnutí s Vratislavem Kulhánkem či Jiřím Hynkem by Zemana ve druhém kole volilo shodně 49 procent dotázaných. Kulhánek by oslovil 35 a Hynek 34 procent respondentů.

Pokud by do druhého kola postoupil Zeman s Petrem Hannigem, získala by současná hlava státu 51 procent hlasů, zatímco hudební producent by dostal 28 procent.

„Voliči Zemana by byli častěji starší lidé, s nižším vzděláním a z menších obcí. Naopak voliči hypotetického soupeře současného prezidenta by byli častěji mladší, vysokoškolsky vzdělaní a z větších měst,” uvedla agentura.

Průzkum proběhl v období od 2. do 7. ledna a zapojilo se do něj 715 respondentů.