Hašek tiskovou konferenci zahájil se slovy, že je 77 dní od parlamentních voleb, u kterých sociální demokracie propadla, a od té doby se nic nestalo. „Vypadá to, že sociální demokracie neexistuje. Zatím to vypadá na pohřeb, a my nechceme jít na pohřeb,“ řekl Hašek.

Uvedl, že s dalšími členy soc. dem. se dohodli, že chtějí iniciovat diskusi uvnitř strany. „Je to neformální platforma, nikoli mocenská. Jsme lidi, kteří jsou v sociální demokracii více než 20 let. Troufnu si říct, že jsme srdcaři,“ prohlásil Hašek.

Přímá volba předsedy



„Nejde nám o funkce a koryta. Jde o to, aby se soc. dem. z debaklu vzpamatovala a stala se silnou stranou,“ dodal s tím, že on sám na mimořádném sjezdu 18. února nebude kandidovat do žádné stranické funkce.

Platforma žádá, aby byl předseda ČSSD volen přímo všemi členy strany a zároveň aby všichni členové rozhodli o tom, zda mají jít sociální demokraté do vlády či do opozice.

Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola (vlevo) a poslanec Jaroslav Foldyna představují platformu Zachraňme ČSSD.

FOTO: Petr Horník, Právo

Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola zdůraznil, že ČSSD není ani hrdou, ani silnou, ani sebevědomou stranou, jakou vždycky byla. „Jsme stranou, která se potácí kolem pětiprocentní hranice a hraje o svou existenci,“ řekl.

Předsmrtná agónie



Kritizoval současné vedení ČSSD a bývalého předsedu Bohuslava Sobotku, že místo reflexe a přiznání vlastních politických chyb jsou všichni přesvědčováni, že ostudný výsledek voleb byl nepochopením ze strany voličů a jejich nevděk. „To je fatální omyl, který v sobě nese znaky předsmrtné agónie,“ konstatoval Zimola.

Zleva Stanislav Mrvka, Jiří Zimola, Jaroslav Foldyna a Michal Hašek při představení platformy Zachraňme ČSSD.

FOTO: Petr Horník, Právo

Doplnil, že očekával, že vedení soc. dem. přijme odpovědnost za volební fiasko a předloží členské základně analýzu příčin a kompletní informace o ekonomické situaci ČSSD, což se nestalo.

Podpora Zemana



Strana by se měla podle zakladatelů platformy vrátit k tradičním tématům soc. dem., například dořešit církevní restituce. Všichni příznivci by se měli sejít 20. ledna v Táboře.

Na tiskové konferenci rovněž zaznělo, že platforma podporuje kandidaturu Miloše Zemana na prezidenta republiky. Má prý nejblíže k tradičním sociálnědemokratickým tématům a jako bývalý předseda ČSSD si podporu strany zaslouží.