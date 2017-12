Podle mluvčí Evropské komise české úřady vyjmuly Čapí hnízdo z projektů spolufinancovaných z fondů EU. Co o tom víte?

Nechápu, jak by to mohly vyjmout, když dotace byla přidělena v rámci evropských fondů a Regionálního operačního programu (ROP) pro střední Čechy, tak nevím, proč se na to ptáte mě. Nevím, komu OLAF zprávu poslal, mně určitě ne. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu.

Vypadá to, že zpráva OLAF bude konstatovat, že došlo k nějakému pochybení. Jak se zachováte, pokud to tak bude?

Až to budu číst, tak se k tomu vyjádřím. Chápu, že někteří novináři napojení na systém tradičních stran, které tak úspěšně vedly naši zemi, potřebují odvádět pozornost a psát o Čapím hnízdě a o Babišovi.

Jak myslíte, že to případně dopadne na vládu?

Já si hlavně myslím, že média vůbec nereferovala o tom, co řekl ve čtvrtek na soudu bývalý vysoký důstojník protimafiánského útvaru Komárek.

Ten popsal, že loni v květnu během kauzy Bereta, kdy došlo i na zatčení elitních policistů, tak David Michal, právník lobbisty a kmotra Rittiga, se zajímal o to, jestli mezi zadrženými byl i policista Nevtípil, který vyšetřuje Čapí hnízdo. Když se dozvěděl, že zadržený nebyl, tak Michal do telefonu řekl, že si oddychl, protože pro ně byl kvůli Čapímu hnízdu klíčový.

Ptal jsem se ale na vládu a vaši budoucnost...

Toto je ale klíčové. To totiž jednoznačně potvrzuje moji domněnku, že pan Nevtípil byl napojen na právníka kmotra Rittiga, že plnil něčí zadání a že celou kauzu zorganizovala na mě nějaká mafie.

Místo toho média hrají jen zprávu OLAF, ale když někdo u soudu řekne, že si někdo objednal moje stíhání, pak o tom tatáž média nenapíší. Na tom je vidět, jak novináři veřejnost selektivně informují.