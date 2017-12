„My jsme deklarovali, že klub KSČM je ochoten tolerovat za určitých okolností vládu hnutí ANO, ale ty okolnosti jsou mnohem složitější, než je otázka odblokování Sněmovny nebo zákon o státním rozpočtu,” řekl předseda KSČM Filip po hodinové schůzce s Babišem.

Filip zároveň zkritizoval, že návrh volebního programu vlády je v některých částech povrchní. Komunisté chtějí dát k návrhu připomínky a poté se dohodnou, jak budou postupovat.

„Hnutí ANO je například ochotno jednat o obecném referendu,” podotkl Filip. Komunisté zavedení referenda prosazují, vláda s ním ale zatím nepočítá. Mohlo by to být tak jedním z ústupků.

KSČM by se měla na postupu při hlasování o důvěře vládě definitivně dohodnout 9. ledna, kdy zasedá výkonný výbor strany. Babišův menšinový kabinet bude Sněmovnu žádat o důvěru 10. ledna.

Komunisté mají 15 hlasů, hnutí ANO 78. K tomu, aby vláda získala důvěru, je potřeba nadpoloviční většina přítomných poslanců. Pokud by jich bylo v sále všech 200, ANO a KSČM dohromady 101 hlasů nedají.

Pokud by komunisté při hlasování odešli ze sálu a snížili by tím kvórum, potřebovala by vláda minimálně 10 dalších hlasů.

Babiš se sešel také s ČSSD. Ta deklarovala, že při prvním pokusu menšinovou vládu nepodpoří. „Podporu této vládě jsme odmítli, popřáli jsme si hezké Vánoce. Platí, že 10. ledna ČSSD důvěru vládě nedá,” uvedl šéf strany Milan Chovanec.

Jsou to bohulibé sliby, zní od Strarostů



Ještě před jednáním s komunisty a ČSSD se Babiš sešel se zástupci STAN. „Je otázkou, jak moc může prohlášení vzbuzovat důvěru. Činy jsou zatím v rozporu s tím, co se kde prohlašuje,“ řekl po jednání předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský a dodal, že některé věci v programovém prohlášení vlády jsou shodné s tím, co chce jeho hnutí.

Starostové reagovali například na to, že hnutí ANO sice některé jejich návrhy zapracovalo do programového prohlášení, ale nepodpořilo je v rámci jednání o rozpočtu na rok 2018. Jde podle nich například o podporu učitelů, mládeže nebo výstavbu školek. „Je to takový mix bohulibých cílů a populismu, například snižování daně na pivo,” doplnil k programu vlády předseda hnutí Petr Gazdík.

Zároveň zopakoval, že ve vládě s ANO Starostové nebudou a takový kabinet nebudou ani tolerovat či jinak podporovat. Důvěra vládě by podle Farského zároveň znamenala vyjádření nedůvěry policii a státnímu zastupitelství.

O jednotlivých zákonech chtějí jednat



I přesto, že by menšinová jednobarevná vláda Andreje Babiše ve Sněmovně důvěru nezískala, jsou Starostové ochotní diskutovat o jednotlivých zákonech. Třeba o zákonu o státní službě, školské reformě nebo e-governmentu. „Chceme být konstruktivní opozicí,” dodal Gazdík.

V úterý už se zástupci ANO sešli s představiteli ODS a KDU-ČSL. Obě tyto strany se vyjádřily, že menšinovou vládu podporovat ani tolerovat nebudou. [celá zpráva]