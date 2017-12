Nová verze návrhu metropolitního plánu, příštího územního plánu Prahy, stále počítá s možností zastavět piazzettu u hotelu InterContinental. Co si o tom myslíte?

Záměr, když jsem se s ním seznámil, mě překvapil. Shodou okolností to tam dobře znám, pár let jsem tam bydlel. Současný stav toho náměstíčka asi není úplně optimální. Určitou úpravu by si zasloužilo, vím o snaze dělat tam menší jednorázové akce, které by místo oživily.

Možná by stálo za to oslovit architekty a urbanisty, kteří by řekli, co by bylo vhodné s prostorem udělat. Vizualizace sedmipodlažního proskleného objektu, kterou jsem viděl, představuje něco, co na místo opravdu nepatří. Je to náměstí, počátek Pařížské ulice, okolo jsou například kubistické domy. Jen pokazit ten výhled není dobré. Takovou velice hmotnou stavbu si tam nedovedu představit.

Praha je velice konzervativní. V jiných městech, a nemusí to být hned Paříž, se nebojí vedle sebe dát nové a staré věci, v Praze ne

Mluvilo se o sedmi, ale v poslední verzi návrhu metropolitního plánu je osm podlaží. Může Praha vůbec stát o tak rozměrnou budovu ve svém srdci?

Mohu mluvit za sebe a za sebe říkám, že určitě ne. Věřím, že proběhne větší diskuse a že takový záměr tam nebude možné realizovat. Myslím, že by to prostoru ublížilo.

Zatím se jedná o nezastavitelnou parcelu. Ale je soukromá, patří vlastníkům hotelu InterContinental, skupině J&T Ivana Jakaboviče a Patrika Tkáče. Co říkáte tomu, že změnou na stavební pozemek se zvýší její cena?

Kdyby na tom místě byla stavební parcela, její cena by samozřejmě byla veliká. Neumím říci tržně, kolik by to mohlo být. Dovedl bych si představit v tom území něco trvalého, ne tedy jen jednorázové akce. Ale určitě ne tu hmotu.

Mělo by se to v metropolitním plánu opravit?



Z mého pohledu určitě.

K návrhu metropolitního plánu se vyjadřovala ministerstva, kontroloval ho magistrát, recenzenti. Řekl byste, že i za těchto okolností je metropolitní plán k developerům příliš vstřícný?

Překvapilo mě to, když se v Pražské památkové rezervaci posuzují věci velice přísně. Město bývá kritizováno, a já s tím souhlasím, že nemá odvahu stavět nové moderní domy vedle starší zástavby. Před dvaceti lety vznikl Tančící dům a od té doby se nic takového nepodařilo.

Nové věci vedle starých mohou být přínosem, ale piazzetta u hotelu InterContinental není ten případ

Řekl bych, že to platí i mimo centrum, Praha je v tom velice konzervativní. V jiných městech, a nemusí to být hned Paříž, se nebojí vedle sebe dát nové a staré věci, v Praze ne. Ale najednou tu potichu prochází takový projekt. Myslím, že to překvapilo i hodně lidí na magistrátu, kteří mají k problematice blízko.

Jak byste stanovil kritérium pro posuzování, kdy by mohla případně v Praze taková nová kvalitní architektura stát?



Myslím, že není jasné pravidlo. Je třeba posuzovat případ od případu, ad hoc. Myslím, že nové věci vedle starých mohou být přínosem, ale piazzetta u hotelu InterContinental je místem, které si takový přístup nezaslouží.