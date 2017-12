„Je to zákon, který by měla mít liberální země ve své legislativě dávno. Sňatky jsou v ČR chápány stále jako něco, co má až duchovní náboj, ale sňatky se konají i na městských úřadech, oddávají městští zastupitelé,“ řekl Právu šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Jeho manželka, pražská členka pirátské strany Lydie Bartošová už jednala o návrhu zákona s představiteli gay komunity. Jeden z nich, aktivista a šéf Otevřené společnosti Czeslaw Walek možná přijede i na lednové celostátní fórum Pirátů v Brně.

Smazat z dokladů?

Sňatky gayů a leseb by podle Pirátů vztahy homosexuálů zrovnoprávnily s těmi heterosexuálními. Manželství totiž na rozdíl od registrovaného partnerství poskytuje páru více práv, například zavádí společné jmění manželů.

Homosexuální páry by podle Bartoše měly mít i právo adoptovat děti. „Nejzásadnější problém je, a to se snad všichni shodnou, umísťování dětí do ústavů sociální péče. Rodina homosexuálů je lepší než ústavní péče,“ míní Bartoš.

Že zákon dosud adopci gayům a lesbám neumožňuje, je podle Bartoše spíš vina tlaku okolí než toho, že by existovaly důkazy, že by jejich výchova mohla dítě jakkoliv negativně poznamenat. „Já si myslím, že bychom takovou otázku měli mít v centrální Evropě, v zemi, která se tváří, že je liberální, už desítky let vyřešenou,“ uzavřel Bartoš.

V roce 2016 Ústavní soud rozhodl, že i sezdaným homosexuálům náleží právo adoptovat děti. Toto právo však náleží jen jednomu z partnerů, nikoliv celému páru.

Bude-li mít zájem někdo z koalice přijít, je vítán. Jsme liberální strana, máme priority jako lidská práva, právo na sebeurčení a rodinný život před strachem z rozpadu tradičních hodnot. Lydie Bartošová

Bartošova manželka se před pár dny sešla s Lucií Zachariášovou z platformy Jsme fér, kterou zaštiťuje Koalice pro manželství (Amnesty International, Logos, Mezipatra, Prague Pride a PROUD). Ta v současnosti sbírá padesát tisíc podpisů na petice za uzákonění sňatků homosexuálů.

„Připravují návrh zákona o manželství homosexuálních párů a hledají pro něj budoucí podporu. Mohou pro nás zorganizovat workshop, besedu,“ informovala po schůzce své spolustraníky Bartošová v evidenci lobbistických kontaktů.

Sdělila zároveň, že organizátor Prague Pride Walek se možná staví na fóru Pirátů v Brně, které se koná 6. a 7. ledna. „Bude-li mít zájem někdo z koalice přijít, je vítán. Jsme liberální strana, máme priority jako lidská práva, právo na sebeurčení a rodinný život před strachem z rozpadu tradičních hodnot,“ doplnila Bartošová pro Právo.

Zrušíme povinnost uvádět pohlaví v úředních dokumentech, kde to není pro vyřízení věci podstatné. Zasazujeme se o mezinárodní dekriminalizaci homosexuality. program Pirátů

O práva homosexuálů se aktivně zajímá také Adam Komenda z Ústecka, který přešel k Pirátům od lidovců právě kvůli rozdílnému názoru na tuto otázku. „V budoucnu s Koalicí pro manželství plánuji konzultovat přípravu novely zákona o manželství, tak aby zahrnoval i stejnopohlavní páry,“ uvedl Komenda v pirátské evidenci. S bývalou ministryní pro lidská práva Džamilou Stehlíkovou (dříve Zelení, nyní LES) zase hodlá jednat o právech homosexuálů adoptovat děti.

Piráti jsou proti sexuální diskriminaci i ve svém programu: „Piráti se zasazují za svobodné sebeurčení pohlavní a sexuální identity. Zrušíme povinnost uvádět pohlaví v úředních dokumentech, kde to není pro vyřízení věci podstatné. Zasazujeme se o mezinárodní dekriminalizaci homosexuality.“

Připomíná to vlnu ve světě, kde se v zájmu tzv. politické korektnosti upouští od označování pohlaví. Místo „dámy a pánové“ se např. v metru v New Yorku oslovuje neutrálně „cestující“. Jedním z těch, kteří dosud podporovali větší práva homosexuálů a adopce dětí, byl exministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD). S návrhem Pirátů nemá problém.

Na výbornou prošli Zelení



„Sňatky homosexuálních párů či jejich možnost adoptovat děti jsou spíše věcí hodnotovou než politickou. Pro tyto návrhy se musí najít podpora napříč politickým spektrem. Já osobně podporuji oba příslušné návrhy. Myslím, že když už jsme řekli „a“ a uzákonili jsme možnost registrovaného partnerství, neměli bychom se zastavit na půli cesty,“ sdělil Právu.

Jeho předchůdce Jiří Dienstbier prosazoval právo homosexuálů adoptovat dítě jejich partnera, zákon ale nakonec spadl pod stůl. Ještě před volbami do Sněmovny zjišťovala Koalice pro manželství postoje kandidujících stran k zavedení sňatků homosexuálů a ohodnotila je za to jako na vysvědčení.

Jedničku dostali Zelení, Piráti skončili s dvojkou. Pozitivně ohodnotili aktivisté i hnutí ANO, které získalo dvě minus. Naopak proti změnám jsou lidovci, ODS, TOP 09 a SPD. Ti všichni dostali pětku. Trojku si vysloužili Starostové a nezávislí, tři minus ČSSD a čtyřku KSČM.

Už to není rarita



Sňatky homosexuálů už nejsou v Evropě raritou. Na začátku prosince právo gayům a lesbám uzavřít sňatek přiznal rakouský ústavní soud. Platit by mělo od roku 2019.

Už nyní v Rakousku přitom platí, že si homosexuální páry mohou osvojit dítě. Na rozdíl od Česka nejde o pouhé osvojení dítěte jedním z registrovaných partnerů, nýbrž rovnou oběma. Adoptované děti mají pak v rodném listě dva otce nebo dvě matky, kteří k nim mají rodičovská práva a povinnosti. Manželství homosexuálů letos v létě schválil i německý parlament.

V ČR mohou homosexuální páry uzavřít registrované partnerství. Od 1. července 2006, kdy bylo uzákoněno, do konce loňského roku vstoupilo do registrovaného partnerství 2510 párů. Mnozí další s osobou stejného pohlaví žijí.