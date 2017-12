Opoziční TOP 09 a ODS připomínaly Krnáčové připomínaly její slova o tom, že za pád lávky by měl někdo politickou odpovědnost nést. Opozice se ptala primátorky, kdo to má být, Krnáčová však nereagovala. „V mých očích jste, paní primátorko, politicky odpovědná vy,“ uvedl Václav Novotný (TOP 09).

Novinářům Krnáčová řekla, že je třeba počkat, až se vyšetří, co se vlastně v sobotu 2. prosince krátce po čtvrt na dvě odpoledne stalo. Připomněla, že most pro pěší monitorovala odborná společnost a dávala souhrnnou informaci, z níž neplynulo, že je třeba lávku uzavřít.

„Nejsme technici, abychom zpochybňovali tuto zprávu, za to si nese odpovědnost ta společnost. Nemůžeme dělat nic jiného, než co jsme činili. Já si myslím, že jsme nepochybili,“ řekla Krnáčová.

Zásah u zřícené lávky objektivem hasičů.

FOTO: HZS Praha

Dolínka, v jehož kompetenci mosty jsou, navrhl odvolat Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Argumentoval zanedbanou údržbou a neproinvestovanými miliardami korun. „Kdybychom měli v ruce jakýkoli dokument, který by říkal, že lávka není provozuschopná, tak jsme konali,“ uvedl však Dolínek.

Řekl, že zatím nemůže potvrdit úvahu o konstrukční vadě jako příčině pádu lávky. Přesto se podle něho už před pádem rozhodlo, že lávka v Troji má být nahrazena. Náhradní bude muset být postavena 50 až 70 cm nad povodňovou vlnu z roku 2002. „Takže bude výrazně vyšší,“ dodal Dolínek. Ještě letos má v místě začít jezdit přívoz

Praha prý neví, co s penězi

Dolínkova zpráva o pádu lávky vyvolala diskusi. Podle opozice vedení města o stavu lávky vědělo a nekonalo. „Očekával bych jasnou omluvu a postoj k situaci. Někdo nesl zodpovědnost a někdo by měl skončit,” řekl zastupitel Alexandr Bellu (ODS).

Jeho stranický kolega Filip Humplík řekl, že čekal, že vedení města nyní bude ve velkém investovat do opravy mostů. „S penězi nevíte, co dělat, a já neslyšel žádné řešení. Slyšel jsem jen, že tři roky o tom víte a nic jste nedělali,” řekl.

Špatný stav mostů nepřišel s koalicí



Koaliční zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice) navrhl, aby TSK do čela týmu mostařů vzala odborníka z ciziny. „Rybník mostařů je u nás malý a je třeba, aby v tom týmu zavál nový vítr,” řekl.

Předsedkyně opozičních zastupitelů ODS Alexandra Udženija navrhla odvolat šéfa TSK. „Nerozumím tomu, proč se lávka včas neopravila. Věděli jste, že je ve špatném stavu, ale nic jste neudělali. Je to festival politického alibismu a neschopnosti jednat,” řekla. Zároveň navrhla, aby rada dostala za úkol připravit do ledna koncepci rekonstrukce mostů včetně vyčíslení nákladů a harmonogramu.

Zástupci koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) výtky odmítali. Podle Dolínka město do mostů investovalo. „Kdyby TSK byla příspěvková společnost, pak by pan ředitel už nebyl ředitelem, ale je to akciová společnost,” řekl.

Zastupitel Petr Novotný (ANO) řekl, že koalice nechce problém zametat pod koberec. „Nechme to, prosím, na vyšetřování policie, je to necelých 14 dní, co se to stalo. Špatný stav mostů se nestal nástupem této koalice,” řekl.