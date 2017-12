Mladí lidé se stěhují do okolí velkých měst

V české populaci trvale klesá podíl mladých lidí. Jestliže v roce 2001 představovali lidé ve věku do 29 let 39,1 procenta populace, o 15 let později jejich podíl klesl na 31,6 procenta. Tomu odpovídá úbytek počtu obyvatel ve věku 0–29 let ze 4 miliónů v roce 2001 na 3,3 miliónu v roce 2016. Ke snížení podílu mladých obyvatel došlo ve všech krajích.