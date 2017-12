„Nemám důvod nevěřit v nezávislost policie,” prohlásil Metnar. Kritiku za slova o nezávislosti policie si začátkem prosince vysloužil šéf Sněmovny Radek Vondráček, když v rozhovoru pro DVTV vysvětloval, proč hnutí ANO, které dříve prosazovalo zrušení imunity zákonodárců, tento bod z programu vypustilo.

„Zrušení imunity jsme z volebního programu vymazali kvůli zkušenostem. Počkáme, až budeme mít nezávislou policii a soudy,” uvedl tehdy Vondráček.

Šlechtová: Chci odborné posudky



Nová ministryně obrany Šlechtová hodlá prověřit armádní zakázky. „Chci zjistit, zda je česká armáda bojeschopná. Na ministerstvu je spousta zakázek před závěrečným podpisem, ale já si chci nechat vše prověřit. Jsem připravená nechat si zpracovat na velké akvizice odborné posudky,“ uvedla Šlechtová.

Premiér Andrej Babiš (ANO) by chtěl, aby perspektivně Česká republika poslala do Libye vojenskou jednotku na ochranu hranice této země. Úkolem vojáků by byl boj proti migraci, řekl Babiš po uvedení ministryně do úřadu.

Dalším v pořadí, kdo se ujal úřadu, byl Martin Stropnický na ministerstvu zahraničí, kde střídal Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Babiš připomněl, že se Stropnický vrací na místo svého bývalého působení, kdy byl kariérním diplomatem. „Budeme s panem ministrem koordinovat naši práci a doplňovat se. Měli bychom mít větší ambice prosazovat především v Evropě naše zájmy,” řekl Babiš.

Stropnický: Čistky ani hony na čarodějnice neplánuji



„Po nějakých patnácti letech se sem vracím. Byť je to velký palác, tak já tady bloudit nebudu,“ uvedl po předání úřadu na tiskové konferenci Martin Stropnický a dodal, že zde v minulosti pracoval dvanáct let a řadu lidí z ministerstva zná.

V nejbližších dnech plánuje vyměnit dva politické náměstky, kteří ve funkci na základě zákona o státní službě končí. Chtěl by mít jen pět náměstků. „Žádné čistky ani hony na čarodějnice, nic takového neplánuji,“ řekl Stropnický k vyjádřením, že noví ministři budou posty na ministerstvech nově hromadně obsazovat.

Ministerstvo zahraničí se podle něj zaměří třeba na rychlejší přísun pracovníků z Ukrajiny nebo na střídání na zahraničních konzulátech, připravovat se chce i na sté výročí založení Československa.