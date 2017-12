Návrh k soudu zpochybňující účast Petra Hanniga, Marka Hilšera, Jiřího Hynka, Vratislava Kulhánka a Mirka Topolánka podala nezaregistrovaná kandidátka Terezie Holovská. Tu do klání o prezidentský post ministerstvo nepustilo, protože nesplnila zákonné podmínky, neměla ani podporu zákonodárců, ani dostatečný počet podpisů od občanů. Zásadní pro formální odmítnutí její žádosti bylo to, že se sama u soudu nedomáhala své účasti ve volbě.

„Dospěli jsme k tomu, že neměla právo domáhat se zrušení registrace dalších kandidátů,“ vysvětlil soudce zpravodaj Josef Baxa.

Soudci ale jedním dechem dodali, že postup ministerstva vnitra, které umožnilo registraci kandidátů, kteří získali duplicitní podporu zákonodárců, byl špatný. „Ministerstvo je zaregistrovalo na základě svého nesprávného názoru. Protože však navrhovatelka neměla právo jejich kandidaturu napadnout, je nutno na ně hledět jako na oprávněné kandidáty,“ konstatoval Baxa.

Soudci upozornili, že si udělali přehled z novodobých prezidentských voleb a zjistili, že se zatím nestalo, aby jeden poslanec či senátor podpořil současně kandidaturu více lidí. „Situace, aby podpořili dva nebo dokonce tři uchazeče, je zcela nepřijatelná. Není starostí zákonodárce, aby se staral o pestrost výběru při volbě, sám měl by vážit, co činí, jestli svým podpisem reprezentuje vůli voličů. Pokud bychom připustili praxi podpory více kandidátů, mohlo by dojít k situaci, že by tu v takovém případě mohly být desítky, nebo konce stovky kandidátů,“ nastínil Baxa.

Ministerstvo vnitra přitom v duplicitě některých podpisů před nadcházejícími volbami nevidělo problém, na rozdíl od první přímé volby hlavy státu. Tehdy vnitro uvádělo, že poslanci a senátoři mohou podpořit pouze jednoho kandidáta.

Podle předsedy volebního senátu Tomáše Langáška může Státní volební komise pokračovat s přípravou lednové přímé volby. První kolo prezidentské volby se uskuteční 12. a 13. ledna 2018. Druhé kolo připadá na 26. a 27. ledna. Holovská ovšem ještě může podat ústavní stížnost.