Ministři se před osmou hodinou sešli v sídle ANO na pražském Chodově. Novinářům při příchodu říkali, že se těší na pietní akt v Lánech i na budoucí spolupráci v Babišově jednobarevném kabinetu.

Ministr dopravy Dan Ťok, který působil i v končící vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), uvedl, že očekává hladší vládní jednání, protože nebude nutné hledat koaliční kompromisy, které se zakládají více na politickém než na racionálním základu.

Babiše se 14 ministry veze do Lán bílý autobus bez loga hnutí ANO. Provázejí ho dva policejní vozy a několik dalších aut ochranné služby.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Po pietním aktu v Lánech se vláda přesune do Sněmovny, kde se zúčastní jednání výboru pro evropské záležitosti. Výbor se bude zabývat pozicí, se kterou Babiš poletí na čtvrteční a páteční summit Evropské unie.

Ceremoniál na Hradě začne ve 14 hodin, o hodinu později se Babiš ve Strakově akademii setká s končícím premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), vicepremiérem pro vědu Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL) a předsedou legislativní rady vlády Janem Chvojkou (ČSSD). Na schůzky naváže první jednání vlády, která by na něm měla projednat Babišův mandát na evropském summitu a jmenovat ředitele úřadu vlády a tiskovou mluvčí. Už dříve hnutí ANO potvrdilo, že ředitelem úřadu bude Radek Augustin a mluvčí Barbora Peterová.

Babišova vláda. FOTO: koláž Novinky.cz s použitím Právo, ČTK, psp.cz a Středočeský kraj

Večer po jednání vlády Babiš formálně uvede do úřadů sedm ministrů. Nejprve to budou ministryně obrany Karla Šlechtová, která dosud byla ministryní pro místní rozvoj, a poté šéf diplomacie Martin Stropnický, jenž dosud řídil obranu. Dalších pět ministrů uvedených do úřadu budou vládní nováčci - ministr vnitra Lubomír Metnar, ministr průmyslu Tomáš Hüner, ministryně práce Jaroslava Němcová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně financí Alena Schillerová. Další čtyři ministry Babiš uvede do úřadu v pondělí.

Členy současného kabinetu, kteří pokračují na svých ministerstvech, tedy ministra životního prostředí Richarda Brabce, ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a ministra dopravy Dana Ťoka, premiér do úřadu formálně uvádět nebude. Na rozdíl od současného kabinetu nebude mít vláda ministra pro lidská práva a vedení legislativní rady připadne Pelikánovi. Radu pro výzkum, vývoj a inovace by měl místo vicepremiéra pro vědu vést Babiš. Kabinet chce vytvořit i funkce zmocněnce pro sport, jímž by se měl stát poslanec ANO a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, a pro IT, kterou by měl vést generální ředitel Státní pokladny Centra sdílených služeb (SPCSS) při ministerstvu financí Vladimír Dzurilla.

V dalším týdnu se Babiš chystá na jednání s ostatními sněmovními stranami o podpoře pro svou vládu. První kolo vyjednávání chce uskutečnit před Vánocemi, druhé po Novém roce.