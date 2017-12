Ve své řeči k vládní novele týkající se podnikání v cestovním ruchu brojil proti zavedení další povinnosti cestovek zřídit si další připojištění, což podle něj znamená další neúměrnou zátěž a překážku podnikání. Opomněl však svým kolegům sdělit, že je ve střetu zájmů.

Zákon totiž ukládá každému členovi parlamentu oznámit, že má na projednávané věci osobní zájem. A ten Okamura při jednání o pravidlech pro podnikání v cestovním ruchu má.

Je totiž členem vedení Asociace cestovních kanceláří. Podle rejstříku firem je jednatelem cestovní kanceláře Miki Travel, pro kterou dodnes zajišťuje průvodcovské a tlumočnické služby. Je také společníkem v pražské restauraci.

Okamura zareagoval až na výzvu Miroslava Kalouska, který mu tuto povinnost připomněl. „Myslel jsem, že je to o mně všeobecně známo. Jsem členem Asociace cestovních kanceláří. Jsem tam již deset let a je to bezplatné,“ reagoval Okamura.