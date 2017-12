Zatímco prezident Miloš Zeman podpořil záměr amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tento týden ve středu uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a oznámil, že se tam v budoucnosti přesune americká ambasáda, Babiš je k podobnému kroku skeptický.

„Tenhle nápad prezidenta Trumpa není dobrý, protože jsou vidět ty reakce. My jsme malá země, ale ty velké by měly usilovat o klid a mír. My musíme bojovat proti situacím, kde vzniká zase nějaký konflikt a kde budou nějaké protesty a, nedej bože, nějaké atentáty,” řekl v pátek Babiš Českému rozhlasu.

Ovčáček na sociálních sítích uvedl, že prezident respektuje Babišův odlišný názor, ale trvá na svém.

„Andrej Babiš se dosud nezabýval zahraniční politikou a bude nějaký čas trvat, než se v ní zorientuje,“ uvedl mluvčí ve stanovisku, pod nějž se podepsal.

Vyjádření k otázce přesunu české ambasády do Jeruzaléma: Pan prezident respektuje odlišný názor premiéra Andreje Babiš... Zveřejnil(a) Jiří Ovčáček dne 8. prosinec 2017

Zeman ve čtvrtek Trumpův plán na přesun ambasády uvítal a řekl, že by stejný krok měly provést i Česko a EU. [celá zpráva] Není to od něj nový postoj, o přesunu české ambasády mluvil už dříve.

Není to dobrý nápad, tvrdí Babiš

Slova amerického prezidenta ovšem vyvolala protesty v muslimském světě. I v pátek se konaly protestní akce na palestinských územích a v Jeruzalémě, ale třeba i v asijských zemích. Při střetech s bezpečnostními složkami se zranily už desítky lidí.

Právě na nevoli muslimů poukazoval Babiš. „Tenhle nápad prezidenta Trumpa není dobrý, protože jsou vidět ty reakce. My jsme malá země, ale ty velké by měly usilovat o klid a mír. My musíme bojovat proti situacím, kde vzniká zase nějaký konflikt a kde budou nějaké protesty a, nedej bože, nějaké atentáty,” řekl v pátek Babiš Českému rozhlasu.

Podle něj je třeba nevyvolávat v oblasti další konflikty.

Česká republika považuje podle ministerstva zahraničí Jeruzalém za budoucí hlavní město Izraele i Státu Palestina. „O přesunu zastupitelského úřadu ČR z Tel Avivu do Jeruzaléma můžeme uvažovat až na základě výsledků jednání s klíčovými partnery v regionu a ve světě,” uvedlo ministerstvo ve středu.

Stanovisko MZV k otázce Jeruzaléma: https://t.co/ZBwuNtH1Kb — MZV ČR (@mzvcr) 6. prosince 2017

V září šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že koordinace je nutná mimo jiné i se samotným Izraelem a Česko zatím přesun ambasády do Jeruzaléma nechystá.