„Současný vývoj nasvědčuje tomu, že čísla na konci roku 2017 budou nejnižší od roku 2014,“ uvádí o nelegální migraci dokument, který vládě pravidelně předkládá ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

České hranice v říjnu překročilo nelegálně 24 osob – sedm Vietnamců, čtyři Afghánci, tři Syřané a Turci, dva pocházeli z Nigérie a po jednom z Alžírska, Makedonie, Ruska a Súdánu. Pouze jediný z nich mířil do ČR. Tři se chtěli dostat do Francie a zbytek měl namířeno do Německa. V zařízeních pro zajištění cizinců žilo v říjnu 56 osob. Od ledna do října se dobrovolně z ČR vrátilo do své vlasti 344 osob.

Do Evropy prchá nejvíc občanů Nigérie, Sýrie, Guiney, Pobřeží slonoviny a Bangladéše. „V drtivé většině se s výjimkou Sýrie nekvalifikují na udělení mezinárodní ochrany v EU,“ tvrdí se ve zprávě. V Česku požádalo letos o udělení tohoto statusu 141 osob, nejvíce bylo Ukrajinců, následovali Arméni, Gruzínci, Vietnamci a Iráčané.

Sílí migrace přes Španělsko



Podle zprávy využívají nelegální migranti tři hlavní cesty do Evropy. Přes Řecko, na západobalkánské trase, se díky zpřísněné kontrole příliv letos snížil proti předcházejícímu roku o 88 procent, když tudy přicestovalo 27 249 osob.

Náporu nelegální migrace čelí Bulharsko, Srbsko či Makedonie. V poslední době migranti začínají více používat i cestu přes Rumunsko.

Druhou cestou je centrální středomořská trasa. U italských břehů přistálo letos 111 302 osob, což je o téměř 30 procent méně než před rokem. Lodě s nimi vyplouvají hlavně z Libye, přibývá startů z Tuniska, Turecka a Alžírska.

Stoupá počet migrantů západní středomořskou trasou přes Španělsko. Na jeho území vstoupilo letos do října 18 536 osob. Španělsko zatím podle zprávy ale situaci zvládá a o pomoc nežádá.

Přesídlování vázne



Jak konstatuje zpráva, ačkoli existuje již rok a půl dohoda EU s Tureckem, přesídlení jednoho Syřana z Turecka do EU výměnou za jednoho vráceného Syřana do Turecka, který přicestoval nelegálně na Egejské ostrovy, se příliš nedaří. „Do 24. října 2017 bylo navráceno pouhých 1360 osob (pouze 216 Syřanů a osm osob bez státní příslušnosti ze Sýrie),“ uvádí vnitro.

Proti tomu se lépe dařilo přesídlovat migranty do zemí EU. Z letošních 10 610 jich nejvíce přijalo Německo a Nizozemsko.

Letos v září skončila lhůta pro registraci do programu přesídlování migrantů z Itálie a Řecka do jiných zemí Unie. Od té doby již členské státy EU mohou v programu pokračovat dobrovolně. „K 22. říjnu 2017 bylo celkově relokováno 30 976 osob z Řecka a Itálie, což představuje zhruba 20procentní úspěšnost v naplnění celkové relokační kvóty 160 tisíc osob,“ napsalo vnitro ve zprávě.