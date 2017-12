Pro novelu, která by zavedla právo nabývat, držet a nosit zbraně pro zajišťování bezpečnosti státu, hlasovalo 28 z 59 přítomných senátorů. Pro schválení ale byla potřeba třípětinová většina, tedy 36 hlasů. Pro zamítnutí novely hlasovaly dvě desítky senátorů. Úpravy novely nikdo nenavrhoval vzhledem k tomu, že nová Sněmovna by o ní nemohla rozhodnout.

Ústavní novelu předložila Sněmovna ještě v předchozím složení před říjnovými volbami. Snaha o doplnění ústavy byla reakcí na směrnici EU, která zpřísňuje podmínky pro držení zbraní. Novela by ale podle jejích kritiků nezabránila nutnosti převzít směrnici do českého práva. „Senát by ze sebe šašky v případě ústavy dělat neměl,” uvedl v této souvislosti senátor KDU-ČSL Jiří Čunek.

Novela ústavy měla umožnit držitelům legálních zbraní použít je na obranu země, tedy třeba proti teroristům. Do parlamentu ji však neposlala vláda. Kvůli neshodám tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nakonec sáhl k poslanecké iniciativě, která našla ve Sněmovně masivní podporu. Ke změnám ústavy je potřeba v dolní komoře souhlasu nejméně 120 poslanců, což s přehledem v červenci získala.

Unijní směrnice má od září příštího roku zpřísnit regulaci zbraní a některé z nich pod záminkou boje proti terorismu zakázat. Opatření se bude týkat i sběratelů zbraní, mysliveckých sdružení nebo sportovních střelců.

Na jednání v Senátu vystoupil i poslanec Zdeněk Ondráček z KSČM a držení zbraní hájil. Velká část senátorů na protest při jeho projevu odešla ze sálu.

„Vůbec se podivuji, že má tu odvahu sem přijít. Já bych chodil kanálama. Já bych vůbec nekandidoval do Poslanecké sněmovny. Ale tady je vidět, jací my jsme demokrati. Jak my umožňujeme dostat se takhle nahoru, ale oni se s námi takhle mazlit nebudou," zdůvodnil předseda klubu STAN Jan Horník Novinkám, proč senátoři odešli ze sálu.

Ondráček byl během Palachova týdne v roce 1989 členem pohotovostního pluku SNB, který zasahoval proti demonstrantům. Nyní má být předsedou sněmovní kontrolní komise pro GIBS. S tím mají však mnozí poslanci problém.