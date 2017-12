Senát chce dvouletý odklad pro zavedení elektronických receptů

Elektronické recepty by podle Senátu měly nahradit papírové až od roku 2020, nikoli od příštího roku. Senát to ve středu schválil v senátorské novele o léčivech, kterou nyní posoudí vláda a Sněmovna. Změnu se kvůli tomu podle kritiků nepodaří přijmout včas do konce letošního roku.