Sobotka novinářům řekl, že po čtyřech letech intenzivní práce se těší na určité zklidnění, rád nebude vzpomínat především na výměny ministrů.

Zasedání se podle něj uskutečnilo v klidné a příjemné atmosféře. „Zařadil jsem jen body, kde byla shoda, že je nezbytné, aby je ještě vláda probrala,” uvedl.

V závěru jednání ministrům poděkoval za jejich práci. „A udělali jsme si závěrečnou fotografii těch ministrů, kteří se dnes zúčastnili,” řekl.

Závěrečná fotografie členů vlády, kteří se dnes účastnili posledního jednání koaličního kabinetu. Vláda fungovala celé 4 roky, absolvovala 180 vládních jednání a přijala přes 4 tisíce usnesení. pic.twitter.com/rBAUuOE3p5 — Martin Ayrer (@MartinAyrer) 6. prosince 2017

Sobotka je přesvědčen, že jeho vláda zklidnila situaci v Česku a zemi stabilizovala. „Tím, že jsme měli jako koalice jasnou většinu, nemohly nás vydírat různé zájmové skupiny, že by přetahovaly poslance mezi vládou a opozicí,” uvedl.

Kromě prosazování vládního programu se podle něj dařilo i reprezentovat Česko dobře navenek, takže bylo považováno za úspěšnou zemi a důvěryhodného a stabilního partnera.

Vzpomínat pozitivně nebude především na změny ve vládě, kterých bylo v řadách ČSSD a ANO celkem devět. „To nikdy není úplně příjemná věc, ale jako předseda vlády jsem tyto změny udělat musel,” uvedl.

Kdo předčasně skončil ve vládě Bohuslava Sobotky

Andrej Babiš (ANO)

ministr financí

Jiří Dienstbier (ČSSD)

ministr pro lidská práva

Marcel Chládek (ANO) ministr školství

Vera Jourová (ANO) ministryně pro místní rozvoj

Jan Mládek (ČSSD) ministr průmyslu

Svatopluk Němeček (ČSSD) ministr zdravotnictví

Antonín Prachař (ANO) ministr dopravy

Kateřina Valachová (ČSSD) ministryně školství Helená Válková (ANO) ministryně spravedlnosti



Nejhorší podle něj byly změny v případě ministrů sociální demokracie, které sám vybral. „Ale z různých důvodů bylo potřeba změnit vládní tým,” dodal.

Ministři bilancovali



Ještě před jednáním ministři bilancovali. Shodli se, že se i přes řadu sporů, které vládnutí koaličního kabinetu ČSSD, ANO a lidovců provázely, podařilo přijmout řadu důležitých opatření.

Třeba ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) zdůraznil při příchodu na jednání, že se mu podařilo zvýšit platy pracovníků v kultuře. Vyzdvihl také nedávný výkup vepřína v Letech u Písku, kde vznikne pamětní místo obětí koncentračního tábora pro Romy. A zmínil i oficiální přijetí tibetského duchovního vůdce dalajlamy, které však vyvolalo vládní spory a roztržku s Hradem.

Zleva ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr dopravy Dan Ťok a ministr obrany Martin Stropnický (všichni ANO)

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Ministryně Karla Šlechtová (ANO) pak mezi úspěchy svého resortu řadí třeba přijetí služebního zákona či čerpání evropských fondů.

Šlechtová: Je slušné se rozloučit



Zatímco ministři hnutí ANO do Strakovy akademie vstoupí znovu už příští středu jako součást menšinového kabinetu Andreje Babiše, pro politiky ČSSD a KDU-ČSL znamenají říjnové volby — alespoň podle výsledků dosavadních jednání — odchod do opozice.

Zrovna Herman se tak chce věnovat přípravě na senátní volby v příštím roce, kdežto Šlechtová se chystá převzít resort obrany.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) a ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD)

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

„Je slušné se rozloučit," uvedla Šlechtová před prvním a zároveň zřejmě posledním zasedáním vlády v demisi s tím, že uplynulé období vidí trochu nostalgicky.

Co se budoucnosti jejich resortů týká, podle Šlechtové některé její úkoly z ministerstva pro místní rozvoj bude muset dokončit dosavadní náměstkyně Klára Dostálová, která ji v čele resortu nahradí. Zmínila se hlavně o zákonu o sociálním bydlení.

Herman pokládá pro svého nástupce za jeden ze základních úkolů pokračování rekonstrukcí, které za Hermana byly nastartovány. Do finále by měla jít oprava Národního muzea, pokračovat by měla i rekonstrukce Národní knihovny v Klementinu.

Mezi ministry za ANO, kteří by měli pokračovat ve stejné funkci, patří i šéf resortu dopravy Dan Ťok. Ten novinářům řekl, že se chce zaměřit na rozvoj železnice.