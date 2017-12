V klubu panuje strach, že podpora straně ještě klesne a v opozici ji zpět už nezíská.

„Je třeba zvážit, zda nenajít nové tváře, které by dokázaly komunikovat s Andrejem Babišem a hnutím ANO a spolupodílet se na tom, nebo tu vládu aspoň tolerovat,“ řekl Právu poslanec Jaroslav Foldyna. „Strašení veřejnosti Babišem, podnikatelem v politice, nepřineslo žádný výsledek. Na Babiše všichni koukají, horší jsou ti podnikatelé, jako je pan Bakala, kteří ovlivňují politiku za oponou,“ dodal poslanec.

Jeho kolega z klubu, který si nepřál být jmenován, se obává zejména předčasných voleb. „Mohou být pro nás likvidační. Měli bychom jim zabránit, začít dělat politiku směrem k této zemi. A této zemi neprospěje rudofašisticko-populistická koalice,“ řekl Právu.

Pokud Babiš nezíská pro svou menšinovou vládu ANO s podporou či tolerancí SPD a KSČM důvěru v prvním pokusu, mělo by prý 15 poslanců ČSSD zvážit, zda jeho vládu nebudou tolerovat v pokusu druhém.

Bianco šek nedáme, rozohnil se Chvojka

Babišovi by 15 oranžových zákonodárců pro získání důvěry nestačilo, spolu se svými 78 poslanci by měl ve Sněmovně 93 hlasů. Oslovit by však mohl zkusit ještě např. deset lidoveckých poslanců. S myšlenkou spolupráce podle informací Práva koketuje také část klubu ODS.

Rozdělení mandátů po volbách

Diskusi o změně postupu podpořila i místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová.

„Předčasné volby rozhodně nepodporujeme. Přikláním se k tomu, abychom vyčkali, jak dopadne první pokus o vyslovení důvěry vládě,“ sdělila Právu.

„Na základě jednání poslaneckého klubu a vedení bychom potom měli zvolit další taktiku do vyjednávání v druhém kole,“ dodala.

Místopředseda ČSSD Petr Dolínek by o spolupráci s ANO nechal rozhodovat všechny členy. „V případě, že by se mělo rozhodovat, zda bude soc. dem. ve vládě s Andrejem Babišem, tak by mělo být vypsané vnitrostranické referendum. To můžeme velmi rychle zorganizovat, aby straníci sami rozhodli,“ vysvětlil.

Petr Dolínek

Na postupu vůči Babišově vládě se celý poslanecký klub ČSSD zřejmě neshodne. Podle předsedy klubu Jana Chvojky obavy z předčasných voleb nebo z koalice s SPD a KSČM jako důvod pro toleranci Babišovy vlády nestačí.

„ČSSD by neměla tolerovat vládu Babiše při druhém pokusu jen proto, aby něčemu zabránila. Buď bude ANO s ČSSD odpovědně jednat o případných personálních a programových shodách, nebo tomu bude jako doteď, kdy Babiš jednání o sestavování vlády jen předstíral. Ale bianco šek mu do Strakovky nikdo podepisovat nebude,“ sdělil Chvojka Právu.

Poslanci Romanu Onderkovi se zase nelíbí, že by strana po měsících, kdy kritizovala šéfa ANO za trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, začala otáčet.

„Dnes se bavíme o menšinové vládě ANO. Té podle mě soc. dem. dávat důvěru nemůže i s ohledem na podmínku, kterou si ve volbách dala. Nevíme, koho bude do vlády pan Babiš navrhovat při druhém pokusu, takže je předčasné se o tom bavit. Nevíme ani, kdy ten druhý pokus bude,“ dodal Onderka.

Budou řešit propad preferencí

Místopředseda strany a Sněmovny Jan Hamáček naznačil, že Babiš podporu pro vládu vyjednanou už má. „Koalice ANO, SPD a KSČM de facto existuje, což bylo vidět na hlasování a volbách ve Sněmovně, hnutí ANO by ji mělo přiznat a nevytáčet se,“ napsal Právu.

Postoje si poslanci ČSSD budou vyjasňovat i na dnešním jednání klubu. „Určitě o tom budeme diskutovat. Já na to nemám jasný názor. Také se mi nelíbí spolupráce ANO, SPD a KSČM,“ řekl Tomáš Hanzel.

Strana bude zejména řešit propad preferencí. Podle úřadujícího místopředsedy Milana Chovance za něj mohou hádky mezi stranickými funkcionáři. „Soc. dem. si musí definovat politiku, začít být vidět a přestat se hádat. Pokud se na tu cestu nevydáme, tak to s námi dopadne špatně,“ reagoval pro Právo.

Podle Foldyny za propad preferencí může nečitelnost strany. „Lidé nevědí, kdo tu stranu řídí. Je to poslanecký klub? Je to Milan Chovanec? Je to premiér? Lidé od nás nic neslyší, jen stížnosti, že SPD jsou fašisti nebo nacionalisti, Babiš je takový a makový. Na tom jsme volby projeli a my v tom pokračujeme,“ míní.