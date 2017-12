Proti tak vysoké podpoře akce z krajského rozpočtu se postavilo přes 130 středočeských obcí, jejichž starostové jsou ze všech politických stran, a mnozí opoziční zastupitelé. [celá zpráva]

Přesto krajská koalice ANO, ČSSD a KSČM příspěvek na oslavy motorkářské značky těsnou většinou prosadila.

„Podpora oslav 115.výročí není jednorázová dotace, je to investice, která přinese zpátky do veřejných rozpočtů 500 miliónů korun, pro náš kraj by to bylo pět miliónů, pro středočeské obce 12,5 miliónu korun. Dali jsme si za cíl přinést do regionu aspoň 10 procent tržeb,“ hájila věnování 10 miliónů korun z krajského rozpočtu organizátorům oslav hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Zástupci motorkářské značky prezentovali důvody, proč by měl kraj dát na jejich oslavy 10 miliónů korun, během jednání zastupitelů Středočeského kraje.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

„Kraj si nekupuje logo na plakátu, ale propagační kampaň,“ uvedl při prezentaci akce na krajském zastupitelstvu zástupce značky v ČR Jaroslav Vavřina.

Podle propagátorů značky a žadatelů o dotaci přijede v rámci akce do Prahy až 100 tisíc motorkářů a návštěvníků. Čísla vycházejí z posledního srazu motorkářů, který se konal v roce 2013 v Římě.

Akci americké značky podpořili i komunisté

Kritici nezpochybňují možný přínos akce pro cestovní ruch, vadí jim však tolik vynaložených peněz z krajského rozpočtu. „Vždy jsem hájil tuto akci, ale v kontextu finanční situace kraje je to naprosto neadekvátní částka,“ uvedl zastupitel Vít Rakušan (STAN).

„Nezpochybňujeme význam akce, jen se pozastavujeme nad výší podpory. Kdyby byla výrazně nižší, nebyla by jen symbolická, a přitom by se podpořila prezentace kraje a lesk akce by se nesnížil. Po Praze, kde se má akce konat, žádají organizátoři pět miliónů,“ poukázal opoziční zastupitel a poslanec Martin Kupka (ODS).

Ten také navrhl snížit podporu z 10 na čtyři milióny korun, což však neprošlo.

Jednání zastupitelů středočeského kraje o příspěvku.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Poněkud pikantní je, že akci i sumu na podporu podpořili i komunisté.

„Harley-Davidson je americká značka a nadnárodní korporace. Ti, kdo přijedou, určitě nebudou naši voliči, čistě politicky by to pro nás mělo být nepřijatelné. Pokud by to byl čistě sraz motorkářů, určitě bychom to nepodpořili. Ale tohle je investice na rozvoj cestovního ruchu a na podporu prezentace kraje,“ uvedl zastupitel Zdeněk Štefek (KSČM).

Útrata až dvě miliardy?



Sami organizátoři akce si nechali vypracovat analýzu dopadů akce. Počítají s příjezdem 100 tisíc návštěvníků, z toho 60 tisíc motorkářů. Ti zahraniční podle předpokladů najaté marketingové společnosti stráví v regionu tři až pět dní a utratí zhruba 4000 korun za den. Domácí návštěvníci akce mají utratit 1300 až 2500 korun za den.

Celkově by mohli utratit až dvě miliardy, výrazně větší část v Praze, menší část ve středních Čechách.

„Fanoušci se budou tam, kde se jim líbilo, určitě vracet. Je to unikátní příležitost, jak se dostat do vztahu s extrémně provázanou komunitou, která přinese zhodnocení investice,“ hájili organizátoři výši dotace.

Ti kromě dotace od Středočeského kraje žádají také Prahu o pět miliónů a agenturu Czech Tourism o 10 miliónů.

Disproporci mezi pěti milióny od Prahy a 10 milióny od kraje vysvětloval zastupitel Martin Herman (ANO) tak, že Praha má akci jistou. „Určitě tam přijedou. My, abychom lidi přitáhli do regionu, musíme pro to něco udělat,“ uvedl Herman.

Radní je akcionář firmy s dotací

Dalším problémem, na který kritici dotace upozorňovali, je možný střet zájmů. Příjemcem dotace je totiž společnost Klasik moto, v níž byl ještě před měsícem členem představenstva krajský radní Robert Bezděk (ANO). Na tuto funkci sice na počátku listopadu rezignoval, ale dál je akcionářem firmy, takže z dotace bude mít prospěch.

„Je akcionář a jeden z příjemců dotace. Dopustil se podle zákona o střetu zájmů přestupku, za to mu hrozí pokuta od jednoho do 50 tisíc korun,“ poukázal zastupitel Martin Macháček (STAN) na pozici radního Bezděka.

Bezděk už na počátku debaty o dotaci uvedl, že je motorkář a příznivec značky a nebude se k tomu vyjadřovat ani hlasovat. O tom, že je akcionářem, se nezmínil.

„Pan Rakušan má pravdu, že pan Bezděk neoznámil střet zájmů. Pan Bezděk je ale držitelem pouhé jedné akcie,“ hájil kolegu radní Gabriel Kovács (ANO). Opoziční hnutí STAN hodlá rozhodnutí kraje právě kvůli podezření z porušení zákona a střetu zájmů napadnout.