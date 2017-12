Dostálová, která je poslankyní, až do svého zvolení působila na ministerstvu pro místní rozvoj coby náměstkyně pro evropské programy.

Muzikolog Ilja Šmíd spoluzakládal a vedl Pražskou komorní filharmonii, stál v čele Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK a působil coby umělecký ředitel opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

Ilja Šmíd

FOTO: Petr Eret, ČTK

Vojtěch, který je poslancem za hnutí ANO, je mimo jiné známý také z talentové soutěže Česko hledá Superstar, kde se mu přezdívalo „Ken”. V minulosti dělal Babišovi tajemníka.

Adam Vojtěch

FOTO: René Fluger, ČTK

Na finance Schillerová



Již dříve bylo potvrzeno, že ministryní financí má být Alena Schillerová, ministrem průmyslu Tomáš Hüner a ministryní práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. [celá zpráva]

Svou nominaci na post ministryně obrany potvrdila Karla Šlechtová. Prezident pak potvrdil, že ministrem dopravy má být i nadále Dan Ťok.

Alena Schillerová

FOTO: Petr Horník, Právo

Babiš již oznámil i to, že šéf bezpečnosti strojírenských Vítkovic Lubomír Metnar by měl být ministrem vnitra a že resortu zemědělství by měl šéfovat spolumajitel zemědělského a potravinářského koncernu Úsovsko Jiří Milek. [celá zpráva]

Neznámou je post ministra školství a není rovněž jisté, zda bude Martin Stropnický šéfem diplomacie. Další dva ministři - Richard Brabec a Robert Pelikán by měli pokračovat v čele resortů životního prostředí, respektive spravedlnosti.