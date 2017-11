Proč vás delegáti nezvolili prvním místopředsedou ODS v Praze?

Chyběly mi čtyři hlasy (Klaus dostal 29 hlasů, Jiří Zajac 36 - pozn. red.). Snažil jsem se přání voličů transformovat do stranických struktur a pražská ODS neměla zájem, to je realita.

Myslím si, že lidé, kteří se nebojí voličů a jejichž názory jsou známé, mají kandidovat do vedoucích pozic. Mám rád demokracii ve smyslu výměny názorů a soutěže myšlenek. V této volbě byli dva kandidáti, možná kdybych měl vtipnější projev, mohl jsem těch pár hlasů navíc získat.

Budete tedy kandidovat na lednovém kongresu do vedení ODS?

Ne, v tomhle jsem demokrat. Zastávám názor, že člověk má postupovat odspoda. Není mi blízké takhle přeskakovat.

Někteří představitelé ODS o vás říkají, že jste příliš kontroverzní, a proto jste neuspěl.



Nevím v čem. Jako školský expert ODS jsem nic kontroverzního nedělal. V kampani jsem byl týmovým hráčem, podporoval jsem Janu Černochovou i Filipa Humplíka, sdílel jejich statusy na Facebooku.

Je pravda, že jsem dost napravo, například si myslím, že EU je nereformovatelná, ačkoliv oficiální stanovisko strany je, že musíme EU reformovat. Je to účelová nálepka. Říkali mi, že jsem solitér, že se mám zapojit, a když jsem se chtěl zapojit, tak mi zase říkali, že nemám kandidovat… Je to začarovaný kruh.

Nedávno jste napsal, že vás voliči zvolili proto, abyste měnil školství, ne proto, abyste byl profesionální kritik. Znamená to, že byste byl pro, aby ODS šla do vlády s ANO?



I takhle se to dá interpretovat. Já jsem vstoupil do politiky proto, že jsem cítil velkou podporu učitelů a ředitelů škol. Nadávat čtyři roky ve Sněmovně, že je někdo malý demokrat, není nic pro mě. Jsou tu jen dvě možnosti, buďto vznikne stabilní vláda s podporou Sněmovny, která si pojede po svém, nebo to bude vachrlatější a budou vznikat koalice pro různé typy zákonů. Doufám, že budu mít možnost něco změnit ve školském výboru.

Jaké jsou vaše priority?



Především uvolnit učitelům ruce. Zmírnit legislativní dopady minulého volebního období. Toto složení Sněmovny je v tomto směru lepší, je protiinkluzivní.

Vkládáte naděje do ANO, SPD a KSČM?



Myslím to tak, že z hlediska školských záležitostí by mohla vzniknout ve Sněmovně většina, která má na školství výrazně jiné názory než v minulém období. Ale třeba si to jen maluju, možná je to naivní.

Nejde však jen o inkluzi, jde o pamlskovou vyhlášku, financování regionálního školství, všechny ty ideologie do škol a podobně.

Kdybych byl zlý, tak řeknu, že by to chtělo zrušit všechna nařízení v rámci školského zákona za posledních pět let. Změna k lepšímu nenastala. Jsou to jen věci, které systém zatěžují.