Vondráček se k vydání Babiše a prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka vyjádřil v neděli v České televizi. „To bude zas úplně trošku jiné rozhodování, protože tam budeme rozhodovat, co je lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu,“ řekl Vondráček.

Sklidil za to kritiku od některých politiků. Podle bývalého předsedy TOP 09 a nynějšího šéfa poslanců Miroslava Kalouska je výrok předsedy Sněmovny naprosto skandální a nepřijatelný.

„Jeden z nejvyšších ústavních činitelů v zemi otevřeně popírá základní princip právního státu, že zákony musí platit pro všechny stejně. Ukazuje se, jak nebezpečné bylo zvolení Radka Vondráčka do čela Poslanecké sněmovny,“ konstatoval Kalousek. Vondráčka se chce zeptat, zda svůj výrok nechce vysvětlit anebo ho vzít zpátky.

To, že Babiš bude premiérem, by nemělo mít vliv na rozhodování Sněmovny Ivan Bartoš, předseda Pirátů

„Pan Vondráček do detailu popsal status quo. Tím ho nebráním, my jsme pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka a ta situace se nemění. To, že Babiš bude premiérem, by nemělo mít vliv na rozhodování Sněmovny,” řekl Novinkám lídr Pirátů Ivan Bartoš.

Dodal, že pokud jsou čelní představitelé ANO přesvědčeni o své nevině, jak tvrdí, tak by měli nechat spravedlivě rozhodnout soud.

Jestli někdo bude, či nebude premiér, není rozhodující ani podle šéfa ODS Petra Fialy. „Imunita se týká poslance - mandátový a imunitní výbor, respektive Sněmovna posuzují dle zákona podmínky pro trestní stíhání poslance - v tomto smyslu jsou si poslanci rovni bez ohledu na další zastávané funkce,“ napsal Novinkám.

Doba, kdy si byli všichni rovni, a někteří si byli rovnější, už tady byla Petr Gazdík, předseda STAN

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek Novinkám sdělil, že s Vondráčkem souhlasí. „Právě z těchto důvodů má být vydán, na rozdíl od řadových poslanců, aby se rozptýlilo podezření u tak významné figury,” vysvětlil Bělobrádek.

Podobně jako Kalousek to vidí předseda hnutí STAN Petr Gazdík. „S výrokem pana Vondráčka zásadně nesouhlasím. Doba, kdy si byli všichni rovni, a někteří si byli rovnější, už tady byla. A já si rozhodně nepřeji, aby se vrátila,“ řekl Novinkám Gazdík, který je zároveň členem mandátového a imunitního výboru.

Právě tento výbor bude posuzovat žádost policie o vydání Babiše a Faltýnka a doporučí plénu, jak by měla postupovat. Stanovisko výboru však není závazné a dolní komora může rozhodnout i jinak.

„Úkolem mandátového a imunitního výboru je zjistit, jestli žádost je, nebo není politicky motivována. V případě, že není politicky motivována, ať rozhodnou orgány činné v trestním řízení a nezávislý soud,“ komentoval Gazdík.

Mandátový a imunitní výbor se žádostí začne zabývat už v úterý. Zatím však nelze říci, kdy by mohl rozhodnout. Poslanci teprve budou jednat o tom, zda si na jednání pozvou vyšetřovatele či Babiše a Faltýnka osobně.

Žádost je stejná



Členka výboru Miroslava Němcová (ODS), která orgánu v minulém volebním období předsedala, Novinkám sdělila, že žádost policie je téměř totožná jako minule.

„Nemůžu si to porovnat slovo od slova, ale je to téměř stejné. Policie podle mě ani neměla co nového přidat, žádala už v minulém volebním období a na základě rozhodnutí Sněmovny už zahájila úkony a sdělila obvinění,“ míní Němcová.

Ohled na znění žádosti chce brát SPD. Šéf hnutí Tomio Okamura se již nechal slyšet, že pokud bude žádost policie stejná, jeho poslanci budou hlasovat pro vydání Babiše.

Klíčové budou hlasy SPD a komunistů



Právě hlasy komunistů a SPD mohou být klíčové. Dohromady s hnutím ANO mají tyto tři partaje 115 mandátů. K vydání je potřeba prostá většina. Pokud by tedy ve Sněmovně bylo přítomno všech 200 poslanců, pro vydání jich musí ruku zvednout minimálně 101.

Pro zbavení imunity Babiše a Faltýnka se už vyslovili Piráti (22 mandátů), ODS (25 mandátů), lidovci (10 mandátů), TOP 09 (7 mandátů), hnutí STAN (6 mandátů). Komunisté zatím jasné stanovisko neřekli. Podobně jako Okamura chtěli nejprve posoudit, zda je žádost o vydání stejná jako v minulém volebním období.

Policie obvinila vedle Babiše a Faltýnka kvůli padesátimilionové dotaci dalších devět lidí včetně Moniky Babišové. Babiš je podezřelý z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnka policie podezírá z dotačního podvodu.

Babiš dlouhodobě tvrdí, že se jedná o účelovou kampaň proti jeho osobě a že celá kauza je zmanipulovaná.