„Nakonec jsme se dohodli,” oznámil šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik. Dodal, že během jednání zazněly jen drobné rozpory.

Někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) uvedla, že neshody panují ohledně bezpečnostního výboru. Vítězné ANO totiž jeho vedení přislíbilo hnutí SPD Tomia Okamury.

Výboru by měl velet poslanec Radek Koten, který se netají silně protiislámskými názory, dříve také horoval pro referendum za vystoupení z EU. Na Facebooku je členem mnoha skupin, které například podporují odchod České republiky z EU. [celá zpráva]

Michálek mluví o synergii KSČM, SPD a ANO



Valachová uvedla, že ČSSD s tím nesouhlasí. Podobný názor mají i Piráti. Koten nemá podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka dostatečné záruky, aby stanul v čele výboru. „Byla tam synergie mezi KSČM, ANO a SPD a je to jejich plná odpovědnost,“ komentoval atmosféru na jednání Michálek.

Předseda poslanců SPD Radim Fiala s tím nesouhlasí. „Je to odborně způsobilý člověk, který je chopen ho vést. Je to slušný člověk,“ řekl o Kotenovi. Spekulace o jeho proruských aktivitách nejsou podle Fialy pravdivé.

„Informace k tomu, že Radek Koten má blízko k Rusku, tak nic takového není pravda. Já mohu říct, že Radek Koten nikdy nebyl v Rusku,“ uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci Fiala.

Komunisté budou mít dva výbory



Michálek se také pozastavil nad tím, že ačkoliv hnutí ANO tvrdí, že chce výbory rozdělovat podle poměrného zastoupení ve Sněmovně, Piráti budou mít stejný počet jako komunisté, kteří však získali ve volbách méně mandátů.

„Tady se ANO usvědčilo, že porušuje svoji předvolební rétoriku a dává ty výbory ve prospěch politických stran, se kterými má dohody,“ odvětil Michálek na dotaz Novinek.

Ačkoliv komunisté měli mít jen rozpočtový výbor v čele s Miloslavou Vostrou, ve středu se rozhodlo, že mandátový a imunitní výbor povede Stanislav Grospič z KSČM.

Jak se rozdělí výbory?



Jednotlivé výbory by měly mít od 17 do 24 členů. Bezpečnostní a hospodářský výbor připadne SPD, hospodářskému má šéfovat Radim Fiala.

Zahraniční výbor by měl vést dosavadní šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD). O výbor usilovala také TOP 09, která do jeho čela chtěla Karla Schwarzenberga z TOP 09.

ODS by měla dostat školský výbor, kterému by měl šéfovat Václav Klaus ml., ústavně-právnímu výboru by měl předsedat sněmovní matador Marek Benda. Jana Černochová by měla stanout v čele výboru pro obranu.

Lidovci by měli vést výbor pro evropské záležitosti, v jeho čele by měl být Ondřej Benešík, který byl předsedou i v minulém volebním období.

Schůzku všech stran na čtvrteční odpoledne svolalo hnutí ANO poté, co si některé strany stěžovaly, že nevědí, jaké bude rozdělení výborů a že s nimi hnutí ANO nejedná.

„Vy to asi máte rozmyšleno, ale nějak jste nám to zapomněl říct,” prohlásil během středečního jednání Sněmovny šéf lidovců Pavel Bělobrádek směrem k předsedovi poslanců ANO Jaroslavu Faltýnkovi.

Ostatní strany neválcujeme, odmítá kritiku Vondráček



„Na stole je konkrétní návrh, snažili jsme se všem vyjít vstříc, ale určitě se to zase některým nebude líbit,” prohlásil při příchodu nový předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Odmítl, že by ANO s nikým nejednalo. „Domlouvali jsme se bilaterálně. Je to složité. Vítězové voleb vždycky ty strany válcovali, my se chováme jinak. Ty výbory, které bude mít ANO, jsou spíše ty, které zbyly,” podotkl.