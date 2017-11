Zemanovo stručné vyjádření, které na Twitteru tlumočil jeho mluvčí, ale zřejmě nebude stačit ministrovi zahraničí Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD). Ten chce, aby se o překroucených informacích k srpnu 1968 mluvilo i na prezidentových jednáních v Rusku. Šéf české diplomacie se na Twitteru nejprve ohradil proti materiálu, který ruský web zveřejnil. Později doplnil, že jeho reakce je oficiálním stanoviskem a že o něm informoval i doprovod prezidenta.

V reakci na to hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že podle Zemana byla okupace v roce 1968 zločin a že prezidentův názor je neměnný.

„Odsoudil jsem článek z titulu své funkce ministra zahraničí a informoval jsem doprovod pana prezidenta, aby toto téma zvedli při jednáních v RF,” uvedl Zaorálek v diskusi, která se vedla pod původním stanoviskem k článku. Uživatelé Twitteru ministra vyzývali, aby na informace reagoval oficiální cestou, například předvoláním ruského velvyslance v ČR. Zaorálek podotkl, že ruský ambasador je v Rusku společně s prezidentem Zemanem.

Stropnický: Hrubě lživé



Důrazně se proti článku ohradil ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Výroky serveru označil za hrubě lživé. „Za obzvlášť politováníhodné považuji, že k tomu dochází při návštěvě naší hlavy státu v RF,” dodal Stropnický.

V článku se píše, že Československo by mělo být Sovětskému svazu vděčné za to, že v roce 1968 zabránil vysláním vojsk tomu, aby Západ v zemi uskutečnil státní převrat. Autor článku Leonid Maslovskij má pověst publicisty, který se snaží rehabilitovat sovětské zřízení.

Sovětské tanky na Václavském náměstí v srpnu 1968.

FOTO: ČTK

Podle reakcí dalších českých politiků je článek ponížením Česka a je na místě, aby se proti němu česká diplomacie ohradila. „Každý slušný člověk by se po tomto sebral a odjel pryč, to platí i pro těch 120 podnikatelů,” napsal na Twitter první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Slušný prezident by tam vůbec nejezdil a normální velvyslanec a ministr zahraničních věcí by se ohradil!” dodal.

Fiala: Korektní vztahy ano, servilita ne



Předseda hnutí STAN Petr Gazdík označil článek za hloupý propagandistický výrok, který ukazuje, jak důležité je být součástí evropských demokratických států. Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský vyzval k ukončení prezidentské návštěvy. „Je možné větší ponížení? Ne. Je možné pokračovat v návštěvě? Ne. Zeman z České republiky dělá pokračováním návštěvy vazaly Putinova Ruska,” míní.

Šéf občanských demokratů Petr Fiala podotkl, že prezident Zeman by měl v Rusku hájit zájmy České republiky a bránit překrucování historie. „Korektní vztahy nelze zaměňovat za servilitu,” napsal Fiala. K důrazné reakci vyzval Zemana také kandidát na prezidenta Mirek Topolánek. „Proti tomuto brutálnímu překrucování historie by se měl český prezident razantně ohradit,” uvedl na twitteru.