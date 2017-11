„Abych řekl pravdu, tak mě bratr do případu samozřejmě zapojil. Dal mi číslo rodinného švýcarského konta a pověřil mě, abych odjel do Libanonu a tam dohodl co nejvyšší sumu, za kterou on tady pustí všechny Libanonce a kterou nám potom zaplatí a o kterou se šábneme v poměru on čtyři a já tři díly. A mně se dokonce podařilo vyjednat, že je zaplatí pouze dva a ten třetí jede šupem do Ameriky,“ řekl Novinkám v nadsázce Petr Pelikán.



„Pouze se mě neoficiálně ptal na můj názor,“ dodal už bez vtipu. Uvedl také, že když se celá kauza řešila, byl v Íránu jako tlumočník. „Klidně vám ukážu pas,“ vrátil se ke vtipu. [celá zpráva]