Piráti pořád opakují, že míří do opozice. Fakt si myslíte, že v ní vaši poslanci mohou prosadit něco z programu, za který kandidovali?

Naprosto pevně v to věřím. Děláme věci jinak a děláme je podle mě správně. ANO, které bude zajisté vládnout, buď s někým, nebo samo bez důvěry, hned na prvním jednání s námi probíralo našich dvacet priorit a z nich se s patnácti identifikovalo. Andrej Babiš vykládá o tom, že adoptuje body z programů politických stran a dá je do programového prohlášení vlády. Máme v programu body, jako je revize druhé vlny EET, možnost zastavení třetí a čtvrté vlny. ANO jsme to předali v paragrafovém znění. Pokud bude našich patnáct bodů v programovém prohlášení vlády, tak proti těm zákonům jako opozice nebudeme hlasovat. Což ODS a ostatní strany běžně dělají, že hlasují proti vlastním návrhům jen proto, že je předloží vláda.

Tím ale pomůžete ANO prosazovat jeho programové prohlášení, takže smetanu za to pak u voličů slízne hnutí, ne vy. Stane se tedy to, na co si stěžovala ČSSD a KDU-ČSL, že Babišovo ANO sbíralo body za to, co tyto strany ve vládě předložily.

Naše motivace je změna. Kdyby tu byla důvěryhodná strana už před osmi lety (kdy vznikla Česká pirátská strana), kdyby tu politici nedělali šupáckou politiku, tak moje ambice není dělat politiku, ale normálně žít. Takže pokud někdo vezme programové priority pirátů a zrealizuje je, tak super.

Jestli za to slízne smetanu? I v Praze na magistrátě jsme to byli my, kdo začal řešit opencard, kdo navrhl, aby se přešlo zpět na kupóny, než se vyřeší licenční politika. My jsme o tom s lidmi komunikovali. Jaký byl podíl pirátů na řešení těch věcí, byl zřejmý. A bude to zřejmé i ve Sněmovně. Naše motivace nejsou ani koryta, ani peníze, ani sláva. Naše motivace je změnit poměry, aby odpovídaly západní Evropě. Pro politiky je to nepochopitelná motivace. My se bavíme věcně o tom, co chceme dělat, a oni řeší jen pozice.

Strany si zvykly, že se nemusí nikomu zpovídat

Počkejte, o pozicích mluvíte také. Požadujete křesla předsedů výborů pro opozici.

To je jedno ze zadání pro vyjednávání od poslaneckého klubu. Všichni se děsí toho, že Andrej Babiš bude mít jednobarevnou vládu, dělají tady nějaká laciná gesta, jako je blokování Sněmovny nebo výzva, že nezvolíme předsedou Vondráčka (ANO). Ale když řekneme, tak pojďte dělat opozici – což jsou v tuto chvíli všechny strany kromě ANO, protože ani SPD a KSČM netvrdí, že budou vládu ANO tiše podporovat –, tak to odmítnou.

Všechny opoziční strany mají dohromady víc, než má hnutí ANO. Samozřejmě že obsazování výborů je nějakým gentlemanským zvykem. Ale co reálně říká jednací řád Sněmovny? Že poměr zastoupení stran ve výborech kopíruje výsledek voleb.

O předsedech výborů jednací řád nic neříká. Předsedy výborů si volí ten výbor. Když jedna strana bude mít pod sebou všechna ministerstva, tak logickým, zcela validním požadavkem skutečné opozice je kontrolovat práci vlády ve výborech.

Co vidíte za tím, že vás ostatní strany odmítly?

Všichni se bojí, že je pan Babiš utře a ty strany pak nedostanou ani jednoho předsedu výboru. Oni tak tu hru hrají, my ji tak hrát ale nebudeme.

Předsedové výborů svolávají schůze výborů, určují ale i harmonogram jednání, mají tedy vliv na to, co se kdy projedná. Předsedové výborů z opozice by tak mohli blokovat zákony, které předkládá vláda. Tím by se chod celé Sněmovny zpomalil…

Výbor mohou svolat i členové, když na to přijde. Je to jednoduché. Strany si zvykly, že se nemusí nikomu zpovídat. Když by měla Sněmovna projednávat zákon o lobbingu, na který máme souhlas i od hnutí ANO, a někdo ho bude brzdit, tak budu každý večer v televizi vykládat: Podívejte se, nechtějí pustit k načtení tento zákon.

Vím, že politici tu něco dělali, že se nikdo úplně neflákal, že se to přehnaně prezentuje, ale zvykli si, že nemají tu odpovědnost. Pro mě je to tak, že když má pracovní týden pět dní, tak v pondělí nastoupím a dělám osm hodin denně na věcech pro Sněmovnu až do pátku. A někdy i o víkendu, když to nestihnu. Je to standard pro všechna povolání. Byl to pro mě standard v každé práci. Když se člověk v práci fláká, tak ho vyhodí. Poslance nikdo nevyhodí. Ten může změnit politickou stranu, nebo založit novou.

My nemáme spřátelené ani novináře, ani servery, ale jsme strana, která má silnou komunikační linii

Podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury ze sebe piráti dělají užitečné idioty, když chtějí hlasovat pro Radka Vondráčka z ANO na post předsedy Sněmovny.

To je rétorické cvičení pana Stanjury a není ani moc chytře vymyšlené. Je mi jedno, co o nás říká, protože to není pravda. Naše role taková není. My chceme jasně plnit roli opozice, proto jsme přišli s tím návrhem na kontrolu výborů. Ale to se ODS také nelíbí.

Podle mě ODS daleko více kope s ANO než piráti. Asi že mají přislíbený školský výbor pro pana Václava Klause ml. a také výbor pro obranu. Kandidatura pana Fialy na post předsedy Sněmovny byla laciné gesto. Netancujeme, jak ODS píská. Nejsme v klubu ani ODS, ani TOP 09, ale rozhodně nejsme žádní fanoušci pana Babiše.

Pan Vondráček bude zvolen, protože mu vyjádřily podporu i jiné strany a získá většinu. Sněmovna by měla urychleně začít fungovat. Stavět se po bok ODS, která si také zaslouží kritiku za to, co tady předváděla? Od Nečase po Topolánka, to nejsou žádní ctnostní politici. To, že jim v autě pan Fiala vyčistil přední okénko, to z nich žádnou lepší stranu nedělá. Nemám ale problém spolupracovat s kýmkoliv. Nemusíte se s lidmi mít rád, abyste spolu dělali legislativu. Já jsem zvyklý pracovat s lidmi, které nemám rád. Třeba protože jsou hluční, nesedí mi… Ale pojďme se od toho oprostit.

Pořád je ten vzkaz pro veřejnost takový, že se v hlasování o předsedovi Sněmovny zařadíte po bok ANO, KSČM, SPD. To jsou strany, se kterými se ty ostatní ve Sněmovně nechtějí tzv. špinit.

To je haluz, kterou vytvářejí ODS, TOP 09. Ta dostala ve volbách hodně na zadek. My nemáme spřátelené ani novináře, ani servery, ale jsme strana, která má silnou komunikační linii. A my ty postoje budeme vysvětlovat. Argumenty máme, nehrajeme na emoce. Tohle pytlíkování je jen mediální tlak a z toho se dokážeme vzpamatovat. Myslím, že jsme druhá nejlépe komunikující strana v ČR. A to nemáme žádná média ani prostranické novináře.

ODS, TOP 09, STAN a lidovci se sdružili do Demokratického bloku a požadují dvě křesla místopředsedů Sněmovny. Proč jste se odmítli tohoto bloku také zúčastnit?

Přišli ke kulatému stolu, ke kterému jsme je pozvali, a vybalili to na nás. Celá ta záležitost je nakonec jen o volbě vedení Sněmovny. Pan Fiala nakonec nebude kandidovat na předsedu, dal tedy za pravdu nám, že nemá smysl jít do boje, který je pouhým gestem. Ale toto je další gesto. Zásadní podmínka bloku je nepodpora pana Vondráčka na post předsedy Sněmovny. Zase jsme kvůli tomu byli osočeni, ale my nebudeme hrát ani Fialovu a ani Kalouskovu hru. Ale nejsme ani v žádném týmu s Babišem, SPD a KSČM.

Topolánkovi se start podařil. Roli ve volbě asi sehraje. Asi jak zabalit výhru prezidentovi Zemanovi do dárkového balení

Kandidátů na hlavu státu pro volby v lednu 2018 máme devět. Kdo z nich je vám nejbližší?

Já nevím. Nečetl jsem ještě ani životopisy. Sleduji Hilšera, Drahoše, vím o Horáčkovi, zaznamenal jsem Topolánka. Už v roce 2013 jsme dělali anketu o prezidentském kandidátovi mezi členy, uděláme ji zase. Pokud tam nebude výrazná převaha pro jednoho kandidáta, tak zůstaneme vůči kampani jako strana neutrální. Je to přímá volba, rozhodují lidé. Možná budeme chtít jen rozkrývat nekalosti v rámci kampaně. Rozhodně neignoruji takhle důležitou věc, jako je volba prezidenta.

Měl by být Miloš Zeman vystřídán?

To rozhodně. S politikou prezidenta nesouhlasím. Ale i kvůli zdraví pana prezidenta, které má dopad na výkon funkce. To je druhý důvod. Nemyslím, že člověk, který má zdravotní problémy, by měl tuto funkci vykonávat.

Ale ministr vnitra Milan Chovanec tvrdil, že prezident je ve výborné kondici.

A nikdo se ho na to ani neptal, že? To je zvláštní. Ne, já dávám příměr k pilotům civilních letadel. Ti chodí do důchodu v 60 letech. Asi to neznamená, že by někteří nezvládli pilotovat třeba v 65 letech letadlo. Ale s věkem se riziko, že udělá při pilotování něco špatně, zvyšuje. Ve vyšším věku musejí lidé dokazovat, že jsou způsobilí řídit auto. A vést stát je snad větší odpovědnost než řídit auto. Rozhodnutí pak nemusejí být kvalifikovaná.

Jak působil prezident na schůzce v Lánech na vás?

Nechci hodnotit zdravotní stav, ale prezident byl velmi bystrý. Tím myslím, že měl věcné postřehy, když nás chtěl namazat, tak nás namazal. Ale byl i zábavný. S jinými politiky si někdy připadám trochu trapně, tam ne. Byla to zajímavá diskuse. Odnesli jsme si některé postřehy, třeba k povolebnímu vývoji, a věřím, že si pan prezident vzal i něco od nás. Nemusím toho člověka mít rád, nemusím s ním souhlasit, ale neznamená to, že všechny jeho myšlenky musím zavrhnout.

Co říkáte na kandidaturu Mirka Topolánka?

Připomíná mi to opakované pokusy Jirky Paroubka vrátit se do politiky. To se bohudík Paroubkovi nedaří. Ale Topolánkovi se start podařil. Roli ve volbě asi sehraje. Asi jak zabalit výhru prezidentovi Zemanovi do dárkového balení.

Topolánek podle vás pomáhá Zemanovi?

Asi ne úmyslně. Ale v prvním kole ubere hlasy někomu, kdo by byl relevantnější do druhého kola. Topolánek je další z lidí, kteří reprezentují tu špatnou českou politiku klientelismu, arogance, elitářství.