„Ještě před třiceti lety jsem vůbec nechodila. Měla jsem dvě malé děti ve věku tři a čtyři roky. Otekli mi ruce, nohy, nemohla jsem zvednout skleničku vody, zamíchat dětem pití, natož vůbec ne ukrojit chleba. Žila jsem v zahraničí a lékaři mi nemohli stanovit diagnózu. Brala jsem antibiotika ve vysokých dávkách a až později na revmatologickém ústavu mi zjistili progresivní polyartritidu, což je autoimunitní onemocnění, které se do teď nedá vyléčit. Se štěstím se může jen pozastavit,“ vypráví Terézia Svátová.

Terézii Svátové byla diagnostikována progresivní polyartritida.

FOTO: Terézia Svátová

„Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění kloubů. V současné době tuto nemoc léčíme chemickými léky, které se nazývají antirevmatika a moderní je také biologická léčba. Tato choroba je prozatím velmi málo probádána, co se týče příčinnosti,” řekl Novinkám Bohumil Ždichynec, který je ošetřujícím lékařem Svátové již řadu let.

V zoufalé situaci našla Terézia kvůli svým dětem motivaci uzdravit se a začít zpátky chodit. „Tehdy jsem si řekla, že i když po čtyřech, tak svým dětem dám budoucnost. Začala jsem studovat knihy o přírodní medicíně, o alternativním léčení a o rostlinách v přírodě. Vynechala jsem ze stravy různé konzervační látky a převážně glutaman sodný. Od té doby se pak můj zdravotní stav začal zlepšovat a já jsem založila v roce 1990 založila firmu,“ pokračovala Svátová.

Pěstování hlívy ústřičné

FOTO: Terezia Company

Když v roce 2004 její firma chtěla prodávat jako doplněk stravy hlívu ústřičnou v kapslích, málokdo znal její účinky. „Bylo velmi těžké něco nového prosadit. Neznali to ani v lékárnách, natož obyčejní lidé. Jezdili jsme stále na výstavy, veletrhy a vysvětlovali její účinky,“ pokračovala Svátová a dodala, že lidé se často ptali, zdali mají kapsli zasadit do hlíny a čekat až z ní vyroste houba, nebo jestli si to mají nasypat do krému a namazat se tím.

„Řekl bych, že všechno, co je ve prospěch pacienta a přináší mu úlevu, je dobré. Revmatoidní artritida má období rychlého vzplanutí a remise - a právě v období remise, kdy není nutné podávat chemické léky, tak přírodní přístup v podobě hlívy není na škodu,” dodal Ždichynec.