Vedení ostravské organizace ČSSD má za to, že sjezd by měl být více demokratický a neměl by upřednostňovat dosavadní členy vedení oproti zástupcům z regionů, jak je navrženo.

„Strana přišla o více než polovinu voličů oproti roku 2013 a ztratila 35 poslaneckých mandátů. Přesto stále nedochází k dostatečné sebereflexi ze strany čelních představitelů. Volbu nových členů grémia nepovažujeme za dostatečný krok k potřebné přeměně strany, měli bychom si zvolit celé nové vedení, a to za účasti většího počtu členů z regionů, než se aktuálně plánuje,“ upozornila Vajdíková.

Předsednictvo ČSSD navrhlo pro sjezd, který se má konat v únoru 2018, nominační klíč, který, jak tvrdí ostravští sociální demokraté, znevýhodňuje členskou základnu a zvýhodňuje stávající vedení strany. Delegáty sjezdu s hlasem rozhodujícím jsou totiž automaticky členové Ústředního výkonného výboru ČSSD a předsednictva. Zvýhodněni mají prý být i členové ČSSD Praha.

„Nominační klíče na okresní a krajské konference jsou navrženy tak, aby se mohlo co nejvíce členů zúčastnit konferencí a podílet se tak na rozhodování a směřování organizací. Klíč pro připravovaný sjezd jde proti této logice,“ apeluje Vajdíková s tím, že OVV ČSSD v Ostravě navrhuje, aby klíč byl stanoven alespoň v poměru 1 ku 30, čímž by regiony měly silnější zastoupení.

„Tento klíč také dává alternativu k případné přímé volbě předsedy ČSSD,“ poukázal Adam Rykala, exposlanec a místopředseda OVV soc. dem. v Ostravě.