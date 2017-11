Do Lán ve 14 hodin dorazili statutární předseda ČSSD Milan Chovanec a místopředseda Jan Hamáček. Řešit by s Milošem Zemanem mohli například, koho sociální demokraté podpoří při volbě předsedy Poslanecké sněmovny, nebo složení poslaneckých výborů včetně návrhu Pirátů na to, aby všechny vedla opozice. [celá zpráva]

Sociální demokraté po špatném výsledku ve volbách, kdy nezískali ani osm procent hlasů, řeší spíše vnitřní stranické problémy a v povolebním vyjednávání si velké nároky na různé posty nekladou. Chtějí pouze předsedu jednoho výboru, přičemž zatím nespecifikovali jakého. Budou zřejmě čekat, s čím přijde prezident, který hledá podporu pro menšinovou vládu Andreje Babiše.

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

Sociální demokraté ale již dříve deklarovali, že chtějí zůstat v opozici a menšinovou vládu ANO nepodpoří, a to ani formou nějakých přeběhlíků. Poslanci ČSSD již dříve Novinkám řekli, že se u nich ve straně takoví přeběhlíci nenajdou. [celá zpráva]

Zeman má již za sebou jednání s ANO, ODS, KSČM a SPD. V tomto týdnu se uskuteční ještě schůzky s lidovci, TOP 09 a STAN. Poté odjíždí na zahraniční cestu do Ruska. Doufá, že až se vrátí, bude již sestavena fungující Sněmovna. Pak je připraven jmenovat Babiše premiérem.