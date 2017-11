Nové vedení byste si podle návrhu předsednictva ČSSD měli zvolit na mimořádném sjezdu 18. února, jenže zatím téměř nikdo nechce kandidovat. Aspoň to uvnitř strany všichni tvrdíte. Budete s tím něco dělat?

Mám tři úkoly: vyřešit finanční stabilitu, debatu o ustavení Poslanecké sněmovny a vládě a uklidnit v ČSSD rozčarování, nevoli a vztek. Snažil jsem se nevzkazovat něco přes média, protože to, co teď nejméně potřebujeme, je, aby nám dál klesaly preference.

Kdyby byl proveden povolební průzkum veřejného mínění, tak odhaduji dramatický nárůst preferencí ANO, odhaduji slabý výsledek ČSSD a komunistů. Protože Andrej Babiš luxuje levici. To je situace, kterou řeším, krok za krokem, abychom ČSSD dovedli do sjezdu v co nejlepší kondici.

Vy pořád opakujete, že vaše jediné ambice jsou dovést ČSSD do sjezdu, ale co se bude dít na něm?

Jsem stále přesvědčen, že by se měl předseda volit přímo všemi členy soc. dem. Měl by mít silný mandát pro tu dobu, která nás čeká a která nebude jednoduchá. Ale na předsednictvu jsem s tím u kolegů neuspěl. Říkají, že na to není vhodná doba. Já si pořád myslím, že bychom se o to měli pokusit. Věřím, že by členové předsedu volit šli.

Navrhoval jsem dubnový termín sjezdu, abychom do té doby mohli vést debatu o změně stanov, které jsou strašně těžkopádné, zastaralé a nemoderní. Máme strašně složitý systém kariérního řádu a primárních voleb. Tak dlouho jsme se zaplevelovali úředničinou, až nám nezbyl čas na politickou práci. Ten výsledek voleb je částečně daný i tím.

Ústřední výkonný výbor za týden rozhodne, jestli bude sjezd už v únoru. Chápu, že členská základna chce, aby se věc vyřešila rychle.

V době míru lidé chtějí filozofa a v době války válečníka

Jak by mělo podle vás to nové vedení vypadat?

Je potřeba zvolit vedení, které bude soudržné. Nemusí být jednobarevné, ale musí spolupracovat. Nemohou znít veřejně čtyři názory, protože potom strana nebude čitelná. Nový šéf strany musí být dirigent, který využije synergie proudů uvnitř strany a pospojuje je. Jestli ne, tak v příštích volbách dostaneme další výprask.

Vy tím dirigentem nebudete?

Moje ambice je dovést ČSSD do sjezdu. Já jsem nikdy z ničeho neutekl, ale nominace se dělají zdola.

Takže když nominace do vedení získáte, tak kandidovat budete?

Nikde o ně aktivně žádat nebudu. Budu se o tom bavit s lidmi u sebe v kraji. Opravdu mám jediný zájem, abychom to dovedli do nějakého lepšího stavu. Notabene, já nejsem spojovatel proudů. Pro část soc. dem., která má jiný názor na migraci, zbraně i bezpečnost.

A není spojovatel proudů spíš nemastný neslaný člověk bez názoru? Analýza neúspěchu, kterou si ČSSD nechala vypracovat, hovoří o tom, že voliče táhne silný lídr.

Když se podíváte na historii, po silných lídrech jako byl Jiří Paroubek nebo Mirek Topolánek chtěli lidé střídání. V době míru lidé chtějí filozofa a v době války válečníka. Nálady veřejnosti se střídají. Problém je, když strana nesouzní. Debata se musí vést uvnitř strany a navenek musíme mluvit jedním hlasem, tím většinovým. Není možné, abych třeba k migraci řekl něco já a potom kolega Jiří Dienstbier a bylo to diametrálně odlišné. Nálepka je potom taková, že si navzájem nerozumíme.

Pochod sociálních demokratů za vyšší mzdy týden před volbami

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kdo by tedy podle vás měl být novým šéfem ČSSD?

Doufám, že se osobnost najde. Já jsem říkal, že bychom se měli podívat i mimo stranu na lidi, kteří s námi léta spolupracují a jsou nám blízcí. Nehledáme nového Fica, tím se bohužel stal Andrej Babiš, ten vyluxoval levicovou scénu. Budu iniciovat přes Masarykovou demokratickou akademii zahájení debaty před sjezdem a chtěl bych tam pozvat všechny, kterým levicová politika leží na srdci. Třeba odbory a další.

Podle mých informací má podporu některých soc. demokratů nestranický hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Je to jedno ze zajímavých jmen. Je osm let hejtmanem za ČSSD. Když jsem byl na Vysočině na krajské konferenci, Běhounek jako nestraník tam seděl v čele. Lidé ho tam brali jako svého. Takový člověk by neměl být vynechávaný. Stejně jako profesor Keller, který nám vedl kandidátku do Evropského parlamentu a další a další osobnosti.

Hlasoval byste pro Běhounka? Je veřejně dost známý?

Proč ne? Když před lety nastupoval Jiří Paroubek, tak kdo ho znal? A jak tu stranu vytáhl z pěti, šesti procent až ke třiceti.

Spekulovalo se i o odborovém předákovi Josefu Středulovi.

Jeho předchůdce pan Zavadil byl poslancem za ČSSD, Milan Štěch byl předseda odborů a nyní je léta předsedou Senátu za ČSSD. Provázanost odborů a ČSSD je velmi silná. Spolupráce s Josefem Středulou je důležitá. Ale je na něm, jestli má ambici do politiky vstoupit. Lidem jako je on bych se vůbec nebránil. To jsou autentičtí levicoví lídři. Odbory budou našim partnerem.

Strategická chyba bylo odvolat Babiše z vlády bez předčasných voleb

Kvůli volebnímu propadu přijdete následující čtyři roky o více než 180 miliónů korun od státu. Zřejmě budete muset propouštět některé své zaměstnance v krajích. Škrty ale chcete nechat až na příštím vedení. Není to alibismus?

Okresní a krajská struktura je výhodou ČSSD. Měnit ji bez toho, aby do toho mohlo mluvit nové vedení, mi nepřipadá mravné ani slušné. Nic nás netlačí, abychom to museli řešit hned teď bez rozmyslu.

Nějaká úsporná opatření budeme muset udělat, to je pravda. Propad příjmů je vysoký. Čekají nás komunální a senátní volby příští rok. Angažovanost v komunálních volbách je několikanásobně vyšší, než byla v parlamentních. Lidé pochopili, že hrají sami o sebe. Zespoda, mezi starosty a komunálními politiky se rodí kvalita. Tam je zásobárna pro vysokou politiku. Pokud bychom o to přišli, tak je to větší problém než finance.

Čekají nás i senátní volby, v nich budeme obhajovat 13 křesel. I ty nesou výrazné finanční prostředky. Bojím se, jak dopadnou volby příští rok. A bojím se, že strategií hnutí ANO je, aby byly příští rok s komunálními a senátními volbami zároveň i volby parlamentní. To by byl obrovský problém pro všechny politické strany s výjimkou ANO.

Proč?

Pokud budeme v ČSSD pokračovat v té debatě na veřejnosti a v nesourodosti, tak nás to bude tlačit níž a níž. Byly-li by ty předčasné volby za rok, tak v tomto stavu a bez toho, abychom dali jasný směr, tak mi řekněte, kdo by nás volil. Bojím se, že bychom skončili pod pěti procenty.

Můžete přece předčasným volbám zabránit a jít s ANO do vlády.

Hlavní problém je, že Andrej Babiš a pan Faltýnek jsou lidé, kteří čelí trestnímu stíhání. My se nehlásíme do žádné vlády, chceme pracovat pro lidi v opozici. Ta má kontrolní mechanismy. Nevím, jestli má vůbec ANO ambici vládu sestavit, nebo se pokusit o předčasné volby. Hnutí vybudovalo svou image na tom, že bojuje proti zavedeným stranám. Vypráví příběh: my proti nim.

Kritikou vůči ANO jste tomu nahráli.

Neudělali jsme dobře, když jsme odvolali Andreje Babiše z vlády a nechtěli předčasné volby. Měli jsme odvolat Babiše a říct, že nám nejde o židle, ale o věc, a proto chceme předčasné volby hned. To by byl příběh, kterému bych rozuměl, uměl bych ho vyprávět. Ale sednout si do vládních židlí a dovládnout to, to nikdo nepochopil.

Zůstal jsem s tímto názorem na předsednictvu téměř osamocen. Byla to obrovská strategická chyba a pomohlo to hnutí ANO, aby dál vyprávělo svůj příběh „my proti nim“. Andrej Babiš byl pryč z vlády s image, že byl poškozen, a my vesele vládli dál. Tam jsme udělali strategickou chybu. Jestli Andrej Babiš nebude mít šanci sestavit vládu s důvěrou, bude moci svůj příběh „já proti nim“ vyprávět dál a lidem říkat, že musí vyhrát víc.

Tak jděte s Babišem do vlády a předčasným volbám se vyhnete.

Buď Andrej Babiš nebude obviněn, nebo hnutí ANO nominuje jiného premiéra. Pak se můžeme bavit o podpoře vlády. Dynamiku drží hnutí ANO. Ale já si neumím představit, že bychom si do vlády sedli.

O Jiřím Běhounkovi se spekuluje jako o novém lídrovi ČSSD

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Když by Babiš ustoupil a nominoval jiného premiéra za hnutí ANO, tak byste do vlády šli?

To je otázka na nové vedení soc. dem., které vznikne na sjezdu. Bavili jsme se o obsazení Poslanecké sněmovny, aby hnutí ANO umožnilo opozici reálně fungovat. V minulosti se orgány a vedení Sněmovny ustavovaly v souvislosti se vznikem vlády. To teď nebude. Nám jde jen o to, abychom měli podmínky pro opoziční práci, tedy členství ve výborech, komisích. Nejde nám o hezkou kancelář, ale o informace a možnost se vyjádřit.

Vy říkáte, že je to otázka na nové vedení, ale to přece vůbec ve Sněmovně sedět nemusí.

To je jedno. Nové vedení bude muset uchopit celou politickou scénu. Bude muset řešit věci i s kluby, jak senátním, tak poslaneckým. Předseda klubu Jan Chvojka je integrován do politického grémia, je součástí nejužšího vedení strany.

Možná by byla vláda ANO za tolerance SPD a komunistů. Co byste na to řekl?

Budiž jim přáno. Ale Andrej Babiš velmi změnil rétoriku, začal adorovat Evropskou unii, vynáší do nebes evropský projekt. Nevím, co se v něm událo za myšlenkový pochod. Jestli to myslí vážně, tak by mu vláda s SPD a komunisty v Evropě nepomohla. SPD chce vystoupit z EU, komunisté z NATO.

Myslíte si, že Sněmovna Babiše a Faltýnka vydá?

Všichni zatím avizují, že ano. Uvidíme, jak to dopadne.