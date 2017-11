„Je to antisemitský návrh popírající právní stát,” napsal v reakci na Babišova slova Novinkám předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Lidovci návrh považují za populistický a protiústavní krok. „Nejde o restituce, ale o to, že Andrej Babiš nectí základní právní principy. Retroaktivní zákony jsou protiústavní,” vyjádřil se k návrhu místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

S kritikou přišel i končící předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který byl u toho, když se zákon schvaloval. Upozornil na to, že majetek, který se církvím má do roku 2043 vrátit, už byl jednou ukraden.

„Náhrada za ukradený majetek není příjem. Nemůže být proto daněna. Byla by to jen další krádež a křivda,” řekl Novinkám a dodal, že takové návrhy jsou pro komunisty typické.

Zákon o církevních restitucích Vstoupil v platnost začátkem roku 2013 a počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny již od roku 2013. Zdanění, pokud by bylo odsouhlaseno, by se ale zřejmě netýkalo již vyplacených peněz.

Zdanění dosud nevydaného majetku v rámci církevních restitucí je jedna z věcí, kterou uvedli komunisté jako podmínku pro toleranci vlády hnutí ANO. [celá zpráva] KSČM to měla i ve svém volebním programu.

A zdanění podporuje i SPD Tomia Okamury. „S návrhem souhlasíme. Podle našich analýz to protiústavní není. Jakékoliv finanční transakce v rámci převodu majetku přeci podléhají zdanění. Takže my v tom nevidíme nic nového,” řekl Novinkám Okamura a dodal, že to říká již dlouho a je to zcela v souladu s jejich politickým programem.

Právě před možnou podporou hnutí ANO ze strany SPD a komunistů varuje předseda ODS Petr Fiala. „Vypadá to, že nejbližším koaličním partnerem hnutí ANO budou komunisté a SPD. Těmto stranám Andrej Babiš nabízí značné ústupky. Programová „pružnost” není pro populisty žádný problém,” napsal Novinkám Fiala.

Babiš chtěl zdanění už dřív

Babiš o možném zdanění církevních restitucí mluvil i v minulosti. Loni ještě jako vicepremiér a ministr financí v Sobotkově vládě prohlásil, že vyčíslení náhrad podle ceny půdy byl podvod. „Ten návrh zdanit to je určitá menší kompenzace toho, co stát musí církvím zaplatit za ten prodražený vymyšlený odhad,” řekl tehdy.

Jednotné stanovisko ke zdanění finanční části restitucí však vláda nezaujala. Proti se stavěli právě lidovci, ale třeba i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Nyní šéf ANO téma opět vytáhl. „Není důvod, aby se to nedanilo. V rámci koalice nebylo možné se k tomu vrátit, teď to asi možné bude,” řekl Babiš Lidovým novinám. [celá zpráva]