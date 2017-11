Zmíněné „opoziční“ strany se ještě spolu s ODS sešly ve středu ráno na jednání u kulatého stolu, který svolali Piráti. [celá zpráva]

„Z jednání se omluvila ČSSD, KDU-ČSL. Schůzky se nezúčastnila KSČM a SPD, jejichž omluva zněla, že se nechtějí setkat na schůzce opozičních stran bez ANO. Zda to znamená tichou podporu vlády, nemůžeme hodnotit,“ prohlásil po jednání šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Podle předsedy poslaneckého klubu STAN Jana Farského je spolupráce mezi komunisty, Okamurovci a hnutím ANO jasná. „Vzniká tady nepřiznaná koalice, která to tady tlačí obrovskou silou. Dnešní schůzka, ze které se omluvily KSČM a SPD s tím, že se nechtějí scházet bez ANO, ukazuje, k jaké koalici se tady schyluje,“ konstatoval Farský.

Kalousek mluví o opoziční smlouvě číslo dvě



Podobně to vidí i šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „My jsme na tu schůzku šli, neboť byla svolána jako schůzka opozičních stran. Zdá se, že některé subjekty si ještě nejsou jisty, zda budou subjekty opozičními, nebo koaličními. V případě komunistů a SPD se zdá, že budou tvořit tu většinu. Ale to předbíhám,“ řekl Kalousek.

Varoval, že s nepřiznanou většinou by vznikla opoziční smlouva číslo dvě. „Ta první byla mravnější – tam ta většina byla aspoň přiznaná. V tomto případě by se mohlo stát, že vláda by vládla bez důvěry a pro některé kroky by využívala tu nepřiznanou většinu. Pokládal bych to za destrukci parlamentního systému,“ komentoval Kalousek.

To ještě není koalice, když se s někým slušně bavíte Radek Vondráček, ANO

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek to však odmítá. „Dnes jsou opoziční strany všechny - všech osm stran je opozičních, nechtějí s námi do vlády,” konstatoval.

„To ještě není koalice, když se s někým slušně bavíte,” dodal místopředseda hnutí a kandidát ANO na šéfa Sněmovny Radek Vondráček.