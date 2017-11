Polanský v úterý umístil fotografii na svůj facebookový profil. „Oficiálně děkuji poslaneckému klubu KSČM (po kterých jsme zdědili kancelář) za milou pozornost, kterou jsem objevil v zásuvce psacího stolu,“ uvedl.

„Nejsem ještě zcela obeznámen s tím, co vše práce poslance obnáší, ale dám na zkušenější a předpokládám, že se to asi bude hodit. P. S. Neměla by tam místo jahody být třešeň?“ dodal Polanský.

Oficiálně děkuji poslaneckému klubu KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy (po kterých jsme zdědili kancelář) za milou... Zveřejnil(a) Ondřej Polanský dne 7. listopad 2017

Jeho příspěvek vzbudil pobavení na sociálních sítích. Fotografii sdílel i šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Ve Sněmovně je legrace. Si jeden klade otázku, od čeho jsou ty klíčky...“ komentoval.

Dědění poslaneckých kanceláří je letos úsměvné. Poslanec Dominik Feri z TOP 09 například dostal prostory po předsedovi ANO Andreji Babišovi. Lídrovi SPD Tomiu Okamurovi zase připadla kancelář po šéfovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi.