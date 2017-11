Kvůli tomu, že státní zástupce krátce po říjnových volbách rozhodl o přerušení jejich stíhání kvůli obnovení poslanecké imunity, nemůže policie ani žalobce vůči nim nyní činit žádné úkony v trestním řízení týkajícím se údajného padesátimiliónového dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

A podle Babišova obhájce Michaela Bartončíka i jednoho nejmenovaného českého státního zástupce se tento zákaz týká také rozhodování o stížnostech obou mužů proti jejich říjnovému obvinění.

Takže i kdyby případně žalobce chtěl stížnostem obviněných vyhovět, rozhodnout v jejich prospěch, a tedy zrušit z nějakých důvodů jejich stíhání, u Babiše s Faltýnkem to zřejmě nyní nelze učinit.

„Jsem přesvědčen, že prostě rozhodnout o stížnostech nemůže, protože i toto je úkon trestního řízení, které však bylo přerušeno,“ řekl včera Právu Bartončík.

Žalobce zatím nerozhodl

A stejný názor má i Právem oslovený zkušený státní zástupce z Čech, který případ nemá na starosti, proto si nepřál být jmenován.

„Proti tomu obviněnému by neměly probíhat žádné úkony trestního řízení a to rozhodnutí o stížnosti je rovněž úkon, který směřuje proti procesní obraně stíhaných. Z procesní opatrnosti bych to neučinil,“ uvedl žalobce.

O samotných stížnostech celkem jedenácti obviněných má rozhodnout Jaroslav Šaroch z Městského státního zastupitelství v Praze. Podle tamní mluvčí Štěpánky Zenklové tak dosud neučinil.

Důvodem je ale fakt, že ještě od policie stížnosti stíhaných rozšířené o odůvodnění neobdržel. „A dopředu se nebude vyjadřovat o tom, jak bude, rozhodovat. Tedy jestli bude či nebude rozhodovat o všech stížnostech,“ uvedla v pondělí Zenklová.

Bartončík si za svým názorem o nemožnosti rozhodování stojí i přesto, že si je podle svých slov vědom odlišných názorů některých odborníků, například Jiřího Jelínka, šéfa katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ten nedávno v ČT uvedl, že se státní zastupitelství bude muset stížnostmi zabývat. „Když si někdo podá opravný prostředek, má nárok na to, aby byl vyřešen,“ podotkl Jelínek.

Vzhledem k tomu, že se trestní stíhání obou poslanců přerušilo, může se prý stát, že žalobce vydá jen formální rozhodnutí. K tomuto scénáři se kloní i někdejší expert policejního prezidia Jan Chmelík.

Může však nastat ještě jiná situace, na kterou upozornil advokát Bartončík. Zatímco u Babiše a Faltýnka je nyní trestní řízení přerušeno, u zbylých devíti obviněných nikoli. V jejich případě by tedy státní zástupce o stížnostech určitě rozhodnout měl. A v okamžiku, kdy by jim vyhověl, mohlo by se to vztahovat i na oba poslance.

„Za situace, kdy by státní zástupce rozhodl ve prospěch někoho jiného z ostatních obviněných v této kauze a zrušil jeho trestní stíhání, a ta argumentace by svědčila i pro ty další stíhané, tak lze v jejich prospěch rovněž rozhodnout. A to i u těch, na které se vztahuje imunita,“ míní Bartončík s tím, že se tato varianta týká tzv. skupinových věcí, tedy případů s více obviněnými.