Z lidí, kteří se chtějí příští rok zúčastnit prezidentských voleb, by třetina volila současného prezidenta Miloše Zemana. Ten by podle říjnového průzkumu agentury CVVM získal 34 procent hlasů, za ním následuje Jiří Drahoš s 22 procenty... Celý článek Zemana by volila třetina lidí, Drahoš by získal 22 procent»