„V Praze ve výstrojáku nemají už žádnou sukni, dámské kalhoty už téměř také ne a pánských kalhot je omezeně jen v některých velikostech,“ popsala situaci Právu jedna z důstojnic české armády.

Situace je pro vojáky o to složitější, že součásti uniforem se nedají koupit v armádních obchodech jako maskáče nebo vojenské boty.

Sklady se vyprázdnily



Podle mluvčího generálního štábu Jindřicha Pleschera se v armádě stále potýkají s tím, že před pěti lety nebyly na výstroj žádné peníze a sklady se postupně vyprázdnily.

A i poté se nakupovalo málo, např. v roce 2015 ministerstvo pořídilo pouze 400 sukní a 2440 blůz dámských i pánských. Přitom v 23tisícové armádě je přes tři tisíce žen a každý rok jich okolo tří set přijde mezi dvěma tisícovkami nováčků. Plescher resort obrany hájí tím, že příští rok by se mělo zásobování uniformami výrazně zlepšit.

„V současné době se připravuje vyhlášení veřejné zakázky na pořízení stejnokrojů vzor 97 na roky 2018 až 2021 v objemu 100 miliónů korun,“ poznamenal. To znamená, že v příštích letech by do výstrojních skladů v Praze, Brně, Vyškově a v Táboře měly přibýt desítky tisíc nových uniforem.

Před pěti lety se armáda potýkala s naprostým nedostatkem veškeré výstroje. Vojáci často říkali, že si mohou výstrojními lístky tapetovat byt. Situace se změnila k lepšímu včetně toho, že dnes dostávají výstrojní body na čipovou kartu.

Materiál za miliardu



Letos by měl do výstrojních skladů přijít materiál za miliardu, jde o statisíce maskáčových kalhot, blůz a bund, bot, košil, triček či sportovního oblečení.

Armáda řeší i nákup neprůstřelných přileb.

Podle Pleschera mají přilby s funkční balistickou ochranou pouze vojáci v misích a vojáci, kteří by mohli být povoláni do jednotek NRF, tedy sil rychlé reakce NATO. Ostatní vojáci cvičí s přilbami s prošlou balistickou ochranou, které jsou označeny žlutým C, což jasně ukazuje, že jsou pouze cvičné.

Armádě se letos podařilo zajistit nové přilby v alianční agentuře NSPA, kde koupila 25 speciálních přileb pro výsadkáře a 1100 přileb do misí. V chodu je i soutěž na 13 tisíc neprůstřelných přileb za 435 miliónů.

Další bolestí jsou neprůstřelné vesty. Ty se nedařilo několik let vysoutěžit. Když loni zkrachovala zakázka pro Českou zbrojovku, která měla dodat 2291 vest za 68 miliónů, ministerstvo nakoupilo tisíc vest od vlády USA a pět set přes agenturu NATO pro vojáky v Afghánistánu a v Mali.

Na konci listopadu by mělo dorazit prvních 1300 vest od společnosti Argun, která loni vyhrála soutěž na dodávku 5500 balistických vest za 210 miliónů.