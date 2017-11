„Postup prezidenta se mi nelíbí. Poskytl velký prostor vítězi voleb, přičemž nestanovil další podmínky. A pokud skutečně řekl, že si umí představit vládu bez důvěry, pak musí jít o přechodnou výjimku v řádu týdnů,” řekl Novinkám jeden z prezidentských kandidátů, diplomat a bývalý poradce prezidenta Václava Havla, Pavel Fischer.

Vládu bez důvěry si dlouho nedovede představit ani profesor a bývalý šéf Akademie věd ČR Jiří Drahoš. „Jsem přesvědčen o tom, že vláda by měla mít důvěru Poslanecké sněmovny. Samozřejmě není žádným neobvyklým modelem ani menšinová vláda,“ podotkl. I ta by se ovšem měla snažit důvěru získat. [celá zpráva]

„Vláda bez důvěry je podle mého už zcela absurdní,” sdělil Novinkám další prezidentský kandidát, textař Michal Horáček. [celá zpráva]

Druhý pokus ne pro Babiše

Pověřením i sestavením vlády by měl při druhém pokusu být podle kandidátů někdo jiný než Babiš. „Nepodaří-li se mu sestavit vládu, měl by druhý a třetí pokus dostat někdo jiný. Vláda bez důvěry nemůže dlouhodobě fungovat,” míní další zájemce o Hrad, lékař Marek Hilšer. [celá zpráva]

Podle předsedy strany Rozumní Petra Hanniga by měla druhou šanci na sestavení vlády dostat jako „druhá na pásce” ODS.

Kandidát Realistů zase upozorňuje na to, že by dopředu neprozrazoval své další kroky. „Nedával bych dopředu bianko šek ke druhému pokusu, ale vyčkal, jak dopadne pokus první,” uvedl Jiří Hynek.

Premiérem by neměl být člověk čelící trestnímu stíhání

Prezidentští kandidáti se také shodují v tom, že by premiérem neměl být někdo, kdo čelí trestnímu stíhání. „Byť ctím presumpci neviny, opakuji, že trestně stíhaný člověk se nemůže věnovat naplno práci premiéra,” informoval Hynek. Zároveň ale dodal, že prezident i v takové situaci musí ctít vůli voličů.

Stejně argumentují i Horáček a Drahoš, který by se zároveň snažil vítěze voleb přesvědčit, aby na premiérský post nominoval někoho jiného. „Debatoval bych s ním o tom, jestli to musí být právě on, jestli to nemůže být někdo jiný z té vítězné strany,” řekl Novinkám Drahoš.

„Jmenování někoho, jehož reputace by mohla ohrozit zejména naši pověst v zahraničí, by pro mne nepochybně představovalo problém,” uvedl Horáček. S odkazem na presumpci neviny však doplnil, že by tak nakonec učinil.

Hilšer: Místo Babiše třeba Stropnický

„Prezident nemůže riskovat, že se premiérem stane podvodník. To by mělo vážné společenské následky. Sestavením vlády bych jmenoval jinou výraznou osobnost ANO, a to například pana Stropnického,” představil svůj pohled Hilšer.

Podle kandidáta ODA a bývalého šéfa Škody Auto Vratislava Kulhánka by kroky prezidenta měli hodnotit v první řadě ústavní právníci. „Pokud jsou v souladu s ústavou, má na svůj postup právo, ať se to někomu líbí, nebo ne,” řekl Novinkám

Ústavní právníci se ale shodují, že vláda bez důvěry na delší dobu je na hranici ústavnosti. [celá zpráva]

Zeman v úterý pověřil Babiše sestavením vlády a řekl, že podporuje myšlenku menšinové vlády. Dodal, že v případě potřeby přenechá Babišovi i druhý pokus. Ve čtvrtek v TV Barrandov navíc naznačil, že Sněmovnu nerozpustí, ani kdyby se po třetím pokusu vládu nepodařilo sestavit. [celá zpráva]