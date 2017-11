„Výzvu vedení ANO beru na vědomí, budu o tom přemýšlet. Zůstává tady i to stanovisko, o kterém jsem mluvil dříve. Jde o preferenční hlasy, které jsem získal, a výhodu provázanosti obou činností, to stále platí. Nicméně výzvu vnímám a beru na vědomí. Nebudu však nyní dělat žádné kroky,” řekl Okleštěk. Poukázal i na to, že není dosud ustanovena vláda. „Uvidíme, co bude dál,” dodal.

Hejtman Okleštěk obě místa zastával také do parlamentních voleb, zda si však obě ponechá i po případném znovuzvolení, nechtěl před volbami příliš komentovat. Bezprostředně poté, co byl zvolen poslancem, řekl, že si zřejmě nadále ponechá také funkci hejtmana.

„Musím to nyní posoudit s kolegy. Ale preferenční hlasy, které mi lidé dali, mi říkají, že nemají problém s tím, co dělám. Musím to ale ještě zvážit. Dělám na obou dvou frontách, snažím se dělat maximálně a myslím si, že i ten výsledek je trochu odrazem. Kdyby lidé nebyli spokojeni s tím, co dělám a jaké funkce zastávám, tak by nám to asi spočítali a neměl bych preferenční hlasy,” řekl tehdy.

Okleštěk kandidoval z prvního místa na kandidátce a získal 5328 hlasů. V konečných výsledcích jej přeskočil šéf krajské záchranky Milan Brázdil, jehož zakroužkovalo 7208 lidí.

Kombinace postů prý usnadňuje práci



Podle něj jsou výhody při zastávání obou funkcí obrovské. Poukázal na zkušenosti ze Sněmovny, když potřebuje řešit věci přesahující rámec kraje, v parlamentu naopak může použít zkušenosti z kraje. „Je to kombinace, která mi usnadňuje práci,” řekl po volbách hejtman.

Širší vedení hnutí ANO ve středu vyzvalo své hejtmany, kteří se stali zároveň poslanci, aby si stejně jako Jaroslava Pokorná Jermanová ze středních Čech vybrali, kterou z funkcí budou zastávat. [celá zpráva]

Středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová (ANO)

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Výzva k tomu, aby se vzdali jedné funkce, míří kromě Ladislava Oklešťka také na hejtmany Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Jermanová se už v úterý rozhodla, že složí poslanecký mandát a zůstane jen hejtmankou. [celá zpráva]