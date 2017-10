Komunisté by mohli tolerovat menšinovou vládu ANO

Komunisté by mohli tolerovat případnou menšinovou vládu hnutí ANO. Řekl to v pondělí v České televizi předseda strany Vojtěch Filip. Musela by ale podle něj nastat vážná situace, kdy by bylo Česko dlouhodobě bez vlády, a program vlády by musel KSČM vyhovovat. Plnou podporu takové vládě však Filip neslíbil. Předseda ANO Andrej Babiš chce v příštích dnech s ostatními stranami vyjednávat o podpoře menšinové vládě.