Pokud bude kandidovat Okamura, můžeme prohrát oba, připustil Zeman

Prezident Miloš Zeman připustil, že pokud by na Hrad kandidoval i Tomio Okamura, mohou nakonec prohrát oba. S předsedou SPD prý má společných asi deset procent voličů, která by mohla Zemanovi scházet. Mohla by to podle něj být strategie, kde prohrají obě strany, řekl v pondělích Dvaceti minutách Radiožurnálu.