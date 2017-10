„Chceme navýšit základní výměru důchodů z devíti na deset procent, což by znamenalo v rámci parametrů pro rok 2018 navýšení důchodů o 448 korun pro každého seniora. Pokud by to mělo být od ledna, tak bychom to museli stihnout do Vánoc. To ale nevím, jestli to bude možné, když by změnu musel projednat rozpočtový výbor, který není možné ustavit dřív, než bude mít Sněmovna vedení,“ řekl v neděli Právu Babiš.

Vládou již schválená valorizace důchodů předpokládá od ledna 2018 průměrné zvýšení o 475 korun, což znamená, že lidé s nižším než průměrným důchodem by si přilepšili méně. Babiš to chce všem dorovnat o stejnou částku. Průměrný starobní důchod v červnu dosáhl 11 807 korun.

Stropnický už obranu řídit nebude

Babiš jako nejschůdnější označil menšinovou vládu ANO, v níž budou sedět i nestraničtí odborníci, kteří nutně nemusí být poslanci.

„Nejsem populista, jsem pragmatik. Když nikdo s námi do vlády nechce, tak se pojďme bavit o menšinové vládě s odborníky a politiky experty. Ostatní strany budeme chtít přesvědčit osobnostmi, které navrhneme,“ řekl Babiš v televizi Prima.

Podporu pro svou vládu by podle všeho chtěl hledat napříč spektrem. „Program tak budeme plnit sami a s ostatními budeme vyjednávat,“ prohlásil.

Mezi odborníky Babiš řadí například Václava Klause ml. (ODS), pokud jde o školství, nebo Janu Černochovou (ODS) nebo Jana Hamáčka (ČSSD), pokud jde o resort obrany. Jelikož ale prý s ním ostatní partaje nechtějí spolupracovat, bude hledat ministry jinde. [celá zpráva]

Občané podle Babiše nejsou zvědaví na nekonečné debaty s předsedy ostatních stran. Jakoukoli podporu Babišově vládě odmítli minulý týden vedle pravice i okamurovci, piráti, soc. dem. lidovci a komunisté.

Zemanova menšinová vláda prý byla nejlepší



„Potřebujeme zrychlit, potřebujeme rychle vládu. Měli bychom zkusit postavit vládu do Vánoc. Potřebujeme, aby lidé viděli, že skončily volby, že se nebudeme hádat a že budeme spolupracovat. Proto říkám, že přijdu s návrhem menšinové vlády. Hledám experta na průmysl a obchod, školství a obranu,“ řekl novinářům lídr ANO.

S dosavadním ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) po dohodě počítá Babiš na jinou pozici, ostatní ministři za ANO mají zájem dál pokračovat ve svých resortech, účast mu prý slíbili i dva experti. O koho konkrétně jde, Babiš prozradit nechtěl. Podle šéfa hnutí má jednobarevná vláda výhodu před koaliční vládou, kde ministři politikaří.

„Snad nejlépe od revoluce fungovala menšinová Zemanova vláda. I já chci mít vládu jako tým. Pokud mě prezident pověří jejím sestavením, tak bych veřejnost se složením kabinetu rád seznámil do 20. listopadu, i když pro některé kandidáty ve významných pozicích to je riziko, protože se může stát, že vláda nemusí získat důvěru,“ řekl Babiš.

Lídr ANO zároveň popřel spekulace, že by v jeho vládě mohli zasednout ministři z bývalé Rusnokovy vlády Martin Pecina a Miroslav Toman.

Šéfem Sněmovny bude Vondráček

Podle Babiše ANO trvá na tom, že by se vedení dolní komory měl ujmout její dosavadní místopředseda Radek Vondráček. Než Sněmovna zvolí nové vedení, nemůže podat demisi Sobotkova vláda a nemůže být ustavena ani vláda Babišova.

Je klíčové, aby se poslanci na volbě nového předsedy nezasekli. To by ohrozilo přijetí rozpočtu na rok 2018, tvrdí Babiš. „Vyhráli jsme volby s obrovským náskokem a máme na předsedu Sněmovny kandidáta s dobrým renomé. Přes to nejede vlak. Nemůžeme řešit rozpočet jen proto, že pan Fiala chce být předsedou Sněmovny, to je absurdní,“ uvedl lídr ANO a upozornil, že by dolní komora nemohla jednat ani o ostatních zákonech.

Podle všeho by ale Vondráček měl projít, již dříve mu vyjádřila podporu SPD Tomia Okamury a včera také piráti. Tyto strany s ANO mají ve Sněmovně 122 mandátů. Místopředsedů by podle všeho mělo být pět, po svém zástupci by měla mít ODS (Petr Fiala), SPD (Tomio Okamura), piráti (Vojtěch Pikal), komunisté (Vojtěch Filip) a ČSSD (Jan Hamáček).