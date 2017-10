„Je jasná věc, že v den toho sjezdu defacto končí celé vedení. Budu velice rád, pokud se podaří přímá volba předsedy a že se tam svede boj mnoha kandidátů a můžeme brát i člověka z venčí,“ potvrdil Chovanec Novinkám informace ze stranické konference ve Větrném Jeníkově.

Zda dojde na sjezdu k přímé volbě předsedy musí rozhodnout Ústřední výkonný výbor strany, který by chtěl Chovanec svolat na listopad. Alespoň tak to navrhne předsednictvu na jednání příští pátek.

Termíny sjezdu jsou podle Chovance únor a duben. Pokud by to bylo v únoru, tak se podle něj zřejmě nestihne uskutečnit přímá volba předsedy, proto on bude chtít, aby byl sjezd až v dubnu. Dubnový termín považuje za nejvhodnější i kvůli tomu, že umožní, aby se přímé volby předsedy zúčastnil co největší počet lidí, kteří by zároveň měli dostatek času objet regiony a představit tam svůj program a koncepci.

Chovanec: Ambice na předsedu nyní nemám



Zároveň vyloučil, že by mohl kandidovat na předsedu strany. „Jediná moje ambice k dnešnímu dni je zůstat řadovým členem ČSSD a dovést ji ke sjezdu tak, aby byla v co nejlepší kondici,“ řekl Chovanec.

Předsedu by podle něj sociální demokraté mohli hledat i mezi nestraníky a mezi lidmi, kteří jsou straně blízcí. „Sociální demokracie se musí otevřít a aby byla soutěž pestrá a široká a mohla rozhodnout o tom, kdo jí v současné složité době povede,” dodal. Jestli by to mohl být třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů nebo plzeňský hejtman Josef Bernard, komentovat nechtěl.

„Jan Hamáček psal, že má recept na to, jak vyvést sociální demokracii z krize, Josef Bernard psal nějaké třináctero. Hejtman Netolický se vyjadřoval. Já si myslím, že je čas, aby představili členské základně svoji koncepci a poctivé řešení a já budu dělat všechno pro to, abychom měli v čele ČSSD člověka, který nás provede složitou dobo,” dodal Chovanec.

Názory Chovance, aby nového předsedu volili nejen delegáti sjezdu, ale celá členská základna, podporuje i bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. A mohl by to být i nestraník, musel by však vstoupit do strany, protože předsedou může být pouze její člen, uvedl.

„Přímou volbu podporuji, protože je to jediná možnost, jak vrátit po letech do personálního rozhodování o vedení strany celou členskou základnu. Snad ji nějaké zajímavé osobnosti z řad nestraníků posílí a pomohou ji zachránit," uvedl Hašek.

„Chyby vedení”



Sociální demokracie ve volbách získala pouze 7,27 procenta hlasů, obhajovala přitom 20,45 procenta. Drtivý propad na jednociferný výsledek nezastavilo ani červnové rozdělení funkcí ve straně mezi Chovance, který v čele ČSSD nahradil premiéra Bohuslava Sobotku, a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, jenž se stal volebním lídrem.

Chovanec před delegáty krajské konference připustil chyby současného vedení v komunikaci a zdůraznil, že by nové vedení mělo více a lépe komunikovat s členskou základnou na všech úrovních. Budoucnost ČSSD vidí v tom, že se otevře novým členům, odborářům, studentům nebo levicovým intelektuálům.

Strana podle něj také musí dělat jasná a čitelná rozhodnutí. Chovanec v projevu za nešťastné rozhodnutí označil květnové události kolem demise vlády, která později byla stažena. Z vlády byl odvolán tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO). Situace tehdy vyvolala vládní krizi. Chovanec tehdy prosazoval předčasné volby.