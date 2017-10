Babiš o menšinové vládě mluvil v souvislosti s dosavadním povolebním vyjednáváním. „My jsme vlastně už vyjednávali a samozřejmě já vnímám vyjádření, velice kategorické vyjádření vlastně všech stran až na SPD, že s námi nechtějí jít do vlády, a my zase nechceme jít do vlády s SPD, takže samozřejmě ta další možnost je menšinová vláda,“ řekl v pátek Babiš pro Českou televizi. Předseda ANO Andrej Babiš FOTO: Renata Bohuslavová, Novinky Babiš televizi řekl, že preferuje podporu od stran z dosavadní vládní koalice, tedy od ČSSD a KDU-ČSL, a pak také od stran, s nimž má ANO styčné body v programu. Chce při sestavování vlády oslovit dosavadní ministry za ANO a odborníky. Poznamenal také, že je na úterý pozván do Lán, kde by měl od prezidenta Miloše Zemana dostat pověření vyjednávat o vládě. Čunek: Babiš chce vládu, která ho bude poslouchat



„Mně se ta varianta vůbec nelíbí. To je jen finta na neznalé, že nějaký odborník může řídit vládu,” reagoval Čunek na dotaz novinářů při příchodu na jednání širšího vedení lidovců, které se zabývá volebním výsledkem. „On totiž ten, kdo umí stavět mosty a silnice, může být výborný odborník, ale v té vládě bude hlasovat také o sociálním systému, daňových záležitostech a tak dále,” vysvětloval.

Hejtman dodal, že by preferoval koaliční spolupráci. „Vláda odborníků je taková vějička. Chápu Andreje Babiše, protože to je tak, že v té vládě odborníků, kde by každý uměl jen to svoje, tak pak by ta vláda dělala jen to, co chce on. To nemá příliš demokratickou fazónu,“ konstatoval Čunek.

Lídr občanských demokratů Petr Fiala prohlásil, že Babiš si jde plnit sen o jednobarevné vládě. „Je to jedna z možností, pro které musí získat tato vláda úplně stejnou podporu většiny ve Sněmovně, jako každá jiná vláda. Pan Babiš si jde plnit sen, že chce vládnout sám. My jsme už oznámili, že nevyslovíme podporu menšinové vládě premiéra Andreje Babiše,” zopakoval Fiala.

Je to marketingová mlha, tvrdí Kalousek



Babišův plán zkritizoval i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Vláda je politický orgán a ministři jsou politici, kteří dělají politická rozhodnutí. Je úplně jedno, zda jsou, či nejsou členy strany. Jsou to politici z titulu své funkce a říkat jim nestraničtí odborníci je pouze marketingová mlha,” sdělil Novinkám Kalousek.

Dodal, že taková vláda bude jednobarevnou vládou politiků za hnutí ANO a je vyloučeno, že by jí poslanci za TOP 09 vyjádřili důvěru.

Šéf hnutí STAN Petr Gazdík Novinkám napsal, že je jedno, zda Babiš vezme do vlády odborníky. Podle něj to dělaly i předchozí vlády.

„Musí jen na férovku říct: toto je politicky jednobarevná vláda hnutí ANO. Nedemokratické není, zda v ní budou odborníci, ale jak bude rozhodovat, o jakou většinu a o které síly se bude v Poslanecké sněmovně opírat. A jaké kroky bude dělat,” reagoval Gazdík.

Komunisté: Dalo se to čekat



Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se takový krok od Andreje Babiše dal čekat. „Já jsem přesvědčen, že se to dalo čekat poté, co absolvoval první kolo s jednotlivými představiteli politických stran,“ řekl Filip.

Zda by KSČM takovou vládu podpořila, zatím ale zcela jasně neřekl. „Pokud to hnutí ANO předloží jako věc k jednání, svolám na to určitě zasedání výkonného výboru,“ dodal Filip.

Staronový předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik však uvedl, že KSČM jakoukoliv vládu, kde hnutí ANO je, nepodpoří. „Neexistují okolnosti, za kterých bychom my podporovali vládu.“