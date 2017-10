Řekl jste, že do Vánoc byste chtěl mít vládu i s důvěrou. Jak toho chcete dosáhnout, když s vámi a hnutím ANO nikdo nechce jít do koalice?

Lidé čekají, že po té hnusné, štvavé a agresivní kampani už přestanou střety, že rychle ustavíme Sněmovnu, protože naše země potřebuje vládu, která plní program. Občané této země určitě chtějí, abychom se nehádali, ale abychom začali pracovat. Musíme udělat maximum, aby tu do Vánoc ta vláda byla.

Volby jsme vyhráli o parník. Proto bychom měli mít předsedu Sněmovny.

Ale s kým? Nechtějí s vámi jít ODS, Piráti, lidovci, Starostové a nezávislí. ANO zase odmítá SPD, komunisty a TOP 09. Zbývá ČSSD, ta ale nechce trestně stíhaného premiéra. Jak chcete tu důvěru získat?

Budeme postupovat jako v Německu. Tam také byl nejdřív ustaven parlament a teprve nyní budou jednat o vládě. Pro ČR je důležité 20. listopadu také ustavit Sněmovnu tak, aby nedošlo k zablokování dolní komory, o což se teď asi pokouší ODS, když na post předsedy Sněmovny prosazuje pana (předsedu Petra) Fialu. Nevím, proč by to neměl být náš zástupce.

Proč na tom trváte?

Proč bychom netrvali, když jsme volby vyhráli o parník? Když jsme ve volbách v roce 2013 byli druzí za soc. dem. o necelá dvě procenta, tak nás ani nenapadlo její nominaci zpochybňovat. Pan Vondráček je zkušený, navíc už dělal místopředsedu Sněmovny.

Nebo to má být odměna za to, jak vás srdnatě hájil v kauze Čapí hnízdo?

Už jste s tím otravný. Kauza se upekla, aby mě poškodila před volbami, teď mi má zabránit, abych byl ve vládě a aby se na to mohly ostatní strany vymlouvat. Tu si objednal ten zkorumpovaný, klientelistický systém přes kontroverzního policistu, který už jednoho člověka připravil o firmu.

A pokud jde o pana Vondráčka, má podporu i od lidí z jiných stran a má dobrou pověst. Myslím, že bude Sněmovnu dobře reprezentovat.

Fakt, že předseda Sněmovny má třetí pokus k sestavení vlády, v tom nehraje žádnou roli? Co scénář, že prezident Zeman vás dvakrát stihne pověřit sestavením vlády ještě do 8. března, kdy by mu mohl vypršet mandát, pokud ve volbách neuspěje. Vaší vládě se ale dvakrát nepodaří získat důvěru, takže na řadu by přišlo pověření od šéfa Sněmovny. A pokud by to nebyl někdo z ANO, tak by šanci sestavit vládu mohl dostat někdo jiný než vy. A když se to nepodaří ani napotřetí, tak dojde na předčasné volby.

To jsou vaše spekulace. Volby jsme vyhráli famózně – ve 14 krajích a ve všech okresech. To se ještě nikdy nikomu nepodařilo. Pevně doufám, že se sestavit vládu podaří hned na první pokus. Pokud by situace vedla k předčasným volbám, což rozhodně nechci, pak bychom je snad vyhráli ještě víc.

Sázíte na ně?

Nesázím, ale nemám problém s tím, žít v krizi. Tak žiju celý život. Předčasné volby určitě nechci, chci složit vládu, která bude vládnout ve prospěch lidí.

Chceme být konstruktivní. Chceme co nejdříve ustavit Sněmovnu, chceme jednat o vládě a chceme lidem ukázat, jak jsme slíbili, že vláda bude funkční a bude pracovat jinak než dosud. Pokud ostatní strany s námi bezdůvodně nechtějí být, tak to bereme na vědomí a budeme jednat dál.

To není bezdůvodně. To je proto, že nechtějí být ve vládě, jejíž premiér je trestně stíhán. Možná byste byl nejvíc konstruktivní, kdybyste netrval na tom, že budete předsedou vlády, ale že by kabinet mohl vést někdo jiný z ANO.

Proč bych to dělal?

Naši lidé jsou experti, to ale neznamená, že všichni mohou dělat ministra.

Protože máte na krku to trestní stíhání.

Ale lidi to nezajímá, protože vědí, že to je vylhané. Dali mi 49 tisíc preferenčních hlasů a procentuálně jsem dostal víc než Václav Klaus v roce 1996. To bylo nejvíc od revoluce. Hnutí ANO dostalo 1,5 miliónu hlasů. Šel jsem do voleb s tím, že jsem kandidát našeho hnutí na premiéra a že lidem chci ukázat, že vláda může fungovat jinak, než byli zvyklí.

Moje trestní stíhání je účelové. Když došla do Sněmovny žádost o naše vydání, tak jsme si mysleli, že bude obsahovat něco nového. Neobsahovala. Byly tam stále tytéž vylhané bláboly.

Přesto jste pro své vydání hlasoval. Udělal byste to znova?

Počkejme, jak vše dopadne. Podali jsme proti trestnímu stíhání stížnost, takže to nechte na orgánech činných v trestním řízení. Jsem přesvědčen, že než se zase bude hlasovat o vydání, tak bude nová situace. Žádné důkazy totiž neexistují, protože ani nemohou. A pokud žijeme v právním státě, tak jsem přesvědčen, že to nemůže pokračovat. Ale to jsem říkal stokrát.

Stále jsme se ale ještě nedostali k tomu, s kým tu vládu chcete složit. Nahlas jste mluvil jen o ODS. Není to tradiční strana, proti které ANO bojovalo? Váš volič to pak může brát jako podraz, když s ní chcete udělat vládu.

Voliči nějak rozdali karty. Varianta s ODS se zdála jako nejpraktičtější řešení, protože mohla vzniknout koaliční vláda se 103 hlasy s velkým programovým průnikem. Čím méně partnerů ve vládě, tím lépe. Takže to bylo logické.

Všechny strany se ale vyjádřily, že s námi nechtějí nebo odcházejí do opozice, přitom tady může vzniknout stabilní vláda a může se plnit program. Nabízíme účast ve vládě, ale nikdo s námi nechce mluvit. Nechte to na mě, já to už nějak dám.

Ale na většinovou vládu to nevypadá. Přichází v úvahu jednobarevný menšinový kabinet?

Nezlobte se, ale nebudu o vládě jednat s vámi, ale s těmi, kterých se to týká. Chtěl bych sestavit vládu, která bude funkční, efektivní a bude pracovat jako jeden tým ve prospěch občanů. Zatím jsme absolvovali jedno kolo jednání. Kdo ví, třeba strany po ustavení Sněmovny změní svoji pozici.

Takže je minoritní kabinet varianta, nebo ne?

Doufejme, že postavíme většinovou vládu a když ne, tak budeme přemýšlet, co dál.

K sestavení menšinové vlády stačí, když 45 poslanců bude tzv. hlasovat nohama. Tedy při projednávání důvěry odejdou ze sálu, jako to udělali poslanci ODS, když v roce 1998 umožnili vznik Zemanovy vlády. Přemýšlíte o obdobné smlouvě s nějakou stranou?

Chtěl bych Sněmovně předložit takovou vládu, ve které budou sedět odborníci, kteří dané problematice rozumějí a kteří možná ty poslance přesvědčí, že pro ně zvednou ruku.

Říkáte, že nebudete chtít nominovat poslance a straníky, ale odborníky?

Nikde není psáno, že tam musejí být všichni straníci. Máme poslance odborníky, ale můžeme mít i odborníky neposlance. Ve vládě by především měli sedět odborníci. Pokud jsou také poslanci, tak fajn. Naši lidé jsou experti v mnoha oblastech, to ale neznamená, že všichni mohou dělat ministra. Resorty mají řídit lidé, kteří to umějí.

Přes EET a kontrolní hlášení nejede vlak. Z toho neuhneme, to jsou naše perly.

Jako kdo?

Snad si nemyslíte, že vám to řeknu, ještě by vám to zvýšilo prodej. Mohu vám ale s jistotou říci, že ve vládě nebude ani pan Švejnar, jak se začalo spekulovat, ani pan Faltýnek.

Jakých resortů by se ANO určitě nevzdalo?

Zkoušíte to dobře, pane redaktore, ale nic vám neřeknu. Nechte se překvapit, až předložím celý návrh vlády.

Chtěl byste si ponechat ministerstvo financí? Nebo snad vnitro a spravedlnost kvůli Čapímu hnízdu?

To považuji za nemístnou otázku, protože policie a státní zastupitelství jsou nezávislé. Zase mě provokujete.

Stokrát jsem říkal, že preferujeme zdravotnictví a resort práce a sociálních věcí, kde chceme udělat pořádek. Obecně chceme udělat pořádek v resortech, kde jsme nebyli. Na financích jsem udělal pořádek, ale ještě je tam plno práce.

Můžete zaručit, že se vaše případná vláda nebude opírat o přeběhlíky?

Určitě nebude. Určitě nebudeme nikoho uplácet, pokud svou otázkou míříte tím směrem. Být vámi bych se ale spíš ptal Kalouska, jestli se nebude snažit o přeběhlíky u nás. Máme 78 poslanců, to bychom museli sehnat 23 přeběhlíků, takže vaše otázka je nesmyslná.

Nemusí to být tolik lidí. Někdo může ze sálu odejít a v kritické chvíli stačí dva tři lidi.

Takový plán určitě nemáme. Doufáme, že ostatní strany budou státotvorné a že budou chtít plnit program, za který byly zvoleny. Zvlášť když máme programové průniky se všemi partajemi. Pokud tedy ostatní politické strany budou chtít udělat něco pro lidi, tak umožní vznik vlády.

Je načase přehodnotit váš nekompromisní postoj ke spolupráci s SPD a KSČM? Třeba jejich poslanci by mohli odejít z jednacího sálu, až se bude hlasovat o důvěře.

Točíme se v kruhu. Musíme udělat Sněmovnu, pak se budeme bavit o vládě, ale ne s vámi.

Potřebujeme zákon o referendu, býval by se hodil třeba při rozdělování Československa.

Také můžete dostat první pokus a neuspět. Při druhém taky. Rusnokův kabinet vládl v demisi víc než půl roku. S tím také počítáte?

V demisi vládnout nechci. Pevně věřím, že strany, které nás dnes odmítají, změní názor a že budou chtít plnit i svůj program, jelikož máme se všemi z nich programové průniky.

Jenže ODS, o které jste uvažoval jako první, má výhrady vůči vašemu programu. Například chce zrušit EET. Přistoupil byste na to, aby vznikla vláda?

Přes EET a kontrolní hlášení nejede vlak. Z toho v žádném případě neuhneme, to jsou naše perly. Za volební období jsme kvůli tomu vybrali o 250 miliard daní navíc.

Programový průnik ale máte i s okamurovci a KSČM, například na přijetí zákona o obecném referendu. Souhlasil byste ale s tím, aby lidé mohli vyvolat referendum o odchodu z Evropské unie?

Potřebujeme zákon o referendu, býval by se hodil třeba při rozdělování Československa. Určitě by to ale nemělo být tak, že referendum vyvolá 100 tisíc lidí a 60 tisíc lidí rozhodne o nějaké důležité věci pro celou zemi.

Musí být jistota, aby rozhodování nikdo nezmanipuloval a aby malý počet lidí nerozhodl o osudu všech. Takže se musíme bavit o parametrech. Hlavně ale nevidím důvod, proč bychom měli vystupovat z Evropské unie.

Spousta lidí si to přeje.

Samozřejmě, že by se EU měla zamyslet, proč odešla Británie a proč stále navrhuje regulace. Nechci ale, abychom na hranici měli zase dráty a čekali na to, než nám dá razítko do pasu německý či rakouský policista. Evropa je projekt, díky němuž máme mír, volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb.

Potřebujeme chránit vnější hranice a bojovat za bezpečí Evropy tím, že budeme bojovat proti teroristům a pašerákům, řešit migraci v Sýrii a Libyi a nebát se říkat pravdu, jako proč 1,5 miliónu lidí, kteří v Evropě nedostali azyl, se ještě nevrátilo domů a jak je domů vrátíme. Na to ale musíte v EU hrát aktivní roli.

Potřebujeme premiéra, který se umí domluvit s evropskými politiky napřímo. Jsem pyšný na to, že mohu německého ministra financí Schäubleho považovat za přítele, že znám nizozemského premiéra Rutteho i budoucího rakouského kancléře Kurze nebo že jsem byl u francouzského prezidenta Macrona.

Myslíte si, že když tam přijdete vy, tak se z vás všichni posadí na zadek?

V Bruselu jsem byl nejznámější politik kvůli reverse charge, který jsem prosadil jako jediný český legislativní návrh. Takže já bych nemlčel, bojoval za naše lidi a české zájmy. Kde je psáno, že ČR nemůže navrhnout řešení migrace nebo přicházet s dalšími návrhy?

Takže minimálně bych své názory říkal a říkal je nahlas, psalo by se o nich a četli by o nich Evropané. A jsem přesvědčen, že našich spojenců bude čím dál víc, ostatně Kurz vyhrál volby kvůli migraci.

Navíc se členské země EU mohou učit od nás, například pokud jde o veřejné finance a boj proti podvodům s DPH. V roce 2013 byl náš stát na karuselových obchodech ročně okrádán o 71,3 miliardy korun, mně se to za tři roky podařilo snížit o 31 miliard a dnes jsme na úrovni Německa a Belgie. To byl i problém ČSSD, která nepochopila, že se mnou by byla úspěšná.

Premiér není nadřízený ministrů, ale je na něm, jestli si získá respekt a autoritu, nebo ne.

Anebo se oprávněně bála, že jí vyluxujete voliče a přisvojíte si úspěch.

Vždyť se vyluxovali sami tím, že mě Sobotka vyhodil z vlády, neustále na mě útočili, vedli kampaň, lhali o nás, stále udržují Čapí hnízdo při životě.

Málokdy se chválím, když se podíváte na moji práci v resortu, tak jsem byl nejlepší ministr financí od revoluce. Za mě mluví výsledky - měl jsem přebytkový rozpočet, vybral víc na daních, snížil jsem zadlužení země a zavedl jsem revoluční věci jako kontrolní hlášení a EET. Prosadil jsem jediný český legislativní návrh v EU.

A pokud budu premiér, sestavím vládu a ta dostane důvěru, tak budu usilovat o to, abych byl ten nejlepší český premiér od revoluce. Budu pracovat ještě víc než dosud, budu chodit mezi lidi a budu řešit jejich problémy společně s ministry, hejtmany a starosty.

Připouštíte si, že ostatní s vámi nechtějí do koalice i proto, že se obávají, že s nimi budete jednat jako ředitel firmy?

To není kvůli tomu. Spíš se bojí toho, že kdybych byl premiér, tak by museli skutečně pracovat, museli by šetřit, ukázali by smlouvy uzavřené v resortech, přestat soupeřit mezi sebou, ale začít spolupracovat. Neobjednávali by si chlebíčky, nejezdili by na výlety do zahraničí, ale chodili mezi občany a určitě by nečetli noviny ve vládě a nebavili se.

Myslíte, že takto budete moci řídit i koaliční ministry?

Nebudu nikoho řídit, ale promiňte, když na vládě někdo neposlouchá toho druhého, ale místo toho se baví mezi sebou nebo si hrají s mobilem, tak to je nejen neslušné, ale i nenormální. Kdo by to toleroval na jakékoli poradě?

Pokud vím, tak takhle to za Klause a za Zemana nebylo. Klaus dokonce ministry káral, když se na vládu nepřipravili. Co je na tom špatného? Vláda musí být jeden tým, který funguje, funguje efektivně, komunikuje mezi sebou a řeší problémy této země a občanů.

Premiér není nadřízený ministrů. Co když vás někteří členové vlády pošlou k šípku?

To jistě mohou zkusit. Samozřejmě, že premiér není nadřízený ministrů, ale je na něm, jestli si získá respekt a autoritu, nebo ne. A musí být nadstranický, ne neustále přihrávat vlastním ministrům a ostatním házet klacky pod nohy.

Chci jít příkladem v pracovitosti, šetření, racionalitě, spolupráci. Nedovolil bych, aby na vládu šly rozpory mezi ministry nebo abych nechal nějaký problém vyhnít, místo abych ho řešil. Nechal se ministry přehlasovávat nebo neplnit koaliční dohodu. Tak nefunguji.

Pokud budu premiér, tak jedině vlády, která bude tým, a já ho chci integrovat. Budu chtít ostatní přesvědčovat, jednat s nimi. Jak moc jsem přesvědčivý, se můžete zeptat lidí v kontaktní kampani.

Řekl jste, že ANO nestihne referendum o kandidátovi na prezidenta. Spousta lidí si to vykládá jako nepřímou podporu pro Zemana a důkaz vašeho mocenského paktu, když jste mohl nasadit ministra Stropnického. Podpoříte tedy alespoň Zemana?

Nemáme spolu žádný mocenský pakt. Prezident řekl, že pověří sestavením vlády vítěze voleb a hnutí ANO je neoddiskutovatelný vítěz voleb.

Pokud jde o vlastního kandidáta, žádná politická strana nemá svého kandidáta, tak proč to čekáte od nás? Na poslaneckém klubu jsme se o tom bavili, ale nikdo nechtěl na prezidenta kandidovat. Teď máme opravdu jiné starosti. Pan Stropnický nechce být prezident, dokonce nechce kandidovat ani na pražského předsedu ANO.

A hlavně, myslíte si, že těch 1,5 miliónu voličů, kteří nás volili, teď čekají na nějaké doporučení? Mají vlastní rozum a budou volit podle sebe.