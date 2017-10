„Samozřejmě budeme spolupracovat v těch věcech, kde máme programovou shodu. Jak intenzivní bude ta spolupráce, o tom se ještě budeme bavit. Není teď potřeba nějak horečně spěchat s integrací pravice,“ reagoval Fiala na výzvu Miroslava Kalouska k vytvoření bloku středopravých stran. [celá zpráva]

STAN a lidovci opět spolu

Na společném postupu v opozici se naopak už domluvili STAN a lidovci, kteří společně původně chtěli jít do voleb v koalici. [celá zpráva]

„Jsme připraveni na spolupráci, chceme, aby naše kluby koordinovaly svoje kroky,“ prohlásil šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek po čtvrtečním jednání s hnutím STAN.

„Bylo to jednání přátel. Zkusíme na úrovni předsedů poslaneckých klubů STAN, KDU-ČSL a TOP 09 otevřít otázku společné spolupráce,“ doplnil ho lídr Starostů Petr Gazdík.

Bělobrádek zároveň nevyloučil, že by strany mohly usilovat o jeden společný post místopředsedy Sněmovny. V uplynulém volebním období působili ve vedení dolní komory právě Gazdík či Jan Bartošek z KDU. Zároveň dodal, že spolupráci by mohla pokračovat i pro volby do Senátu, které budou příští rok.

Ve čtvrtek odpoledne se ještě očekává jednání STAN a TOP 09.